Zyrus 1200 Strada: ecco la Lamborghini stradale più folle di tutte

Zyrus è una casa di tuning molto interessante, in quanto propone varianti assolutamente estreme di vetture che non avrebbero neanche bisogno di ulteriori infusioni di potenza e appendici aerodinamiche, e stavolta è tornata sotto i riflettori grazie a una creazione davvero pazza.

La vettura delle immagini in fondo alla pagina è una Lamborghini Huracan pesantemente modificata, la quale punta a darle di santa ragione anche alle hypercar. La compagnia norvegese in passato ha già messo le mani sul modello italiano, ma era semplicemente un prototipo attraverso il quale affinare il tutto per proporre una macchina da mandare in produzione. Dopo due anni di sforzi e oltre 6.000 chilometri percorsi in fase di test, il folle kit è pronto per gli esigenti clienti.

La nomenclatura ufficiale recita Zyrus LP1200 Strada, e anticipa in modo palese i 1.200 cavalli di potenza erogati dal generosissimo V10 da 5,2 litri non più aspirato, in quanto il team ha deciso di implementare una coppia di turbocompressori che consentono di aggiungere 300 cavalli ai 900 "base". Per sfruttare cotanta esuberanza bisogna selezionale la modalità pista, ma la Zyrus non offre soltanto potenza bruta: vi basti sapere che il carico verticale generato dalla macchina a 200 km/h ammonta ben 2.010 chilogrammi. Avete letto benissimo.

Lo scatto frontale è molto comunicativo in termini estetici. Il nuovo bodykit rivisita completamente il muso con splitter, passaruota e cofano completamente modificati. Lo stesso vale per la fiancata, molto più estroversa, e per le appendici aerodinamiche poste appena dietro le ruote posteriori. Ovviamente non è possibile non fare caso al gigantesco alettone che parte dalle estremità laterali della coda per incollare la vettura all'asfalto. Infine, contribuisce a questo scopo anche il diffusore sfacciatamente pragmatico che si spinge fino a toccare le due bocche di scarico argentate.

Nel complesso la Zyrus LP1200 Strada gode di 600 nuove componenti rispetto alla Huracan di fabbrica, e nonostante tutto pesa appena 1.427 chilogrammi. Nel caso foste interessati, il costo unitario per esemplare ammonta a ben 595.000 euro, mentre la variante non omologata per la strada chiede 525.000 euro e pesa solo 1.200 chilogrammi.

A proposito di Lamborghini modificate non possiamo non citare l'ottimo lavoro svolto dalla divisione ufficiale Lambo di Hong Kong su una Lamborghini Aventador SVJ 63: la personalizzazione è unica. Tornando a società terze, le creazioni di Mansory spiccano sicuramente fra tutte le altre: la Lamborghini Aventador S Roadster della casa è incredibile.