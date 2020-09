Zooz Urban Ultralight, la bicicletta elettrica che si ispira alle BMX

Se avete vissuto l'infanzia negli anni 80 le avrete desiderate, le BMX erano il sinonimo di novità e di "figata". Queste biciclette dal telaio compatto e dagli pneumatici spessi sono particolarmente adatte per la guida fuoristrada e per l'esecuzione di spettacolari trick. Zooz Bikes ha da poco presentato la sua versione elettrica.

La Zooz Urban Ultralight si presenta come una BMX classica dalla sella massiccia, dove si cela la batteria. Il telaio cromato in acciaio 4130 ha un design essenziale e classico, i freni sono idraulici a disco e le ruote non sono da vera BMX. Nonostante l'aspetto, la bici è disponibile soltanto con ruote da 24" o 26" dotate di pneumatici standard: il fuoristrada è più adatto a modelli specializzati, come la Super Monarch Crown AWD 1500W. Passiamo all'anima elettrica, la Urban Ultralight è proposta in tre versioni: 250, 750 e 1100.

La UU 250 ha un motore da 250W di potenza continua e 500W di picco. La batteria può contenere fino a 630 Wh di energia, garantendo almeno 40 km di autonomia. La bici pesa 20 kg e può supportare fino a 90 kg. La velocità massima è di 25 km/h.

La UU 750 è decisamente più potente, i suoi 575W continui e 960 di picco le permettono di raggiungere i 32 km/h. Dati che la rendono illegale per la circolazione in strada in Europa, limitata ai modelli fino a 250W e 25 km/h. Nonostante la batteria da 840Wh l'autonomia, a causa della maggiore potenza, rimane di 40 km. Il peso supportato è di 104 kg e la bici stessa è leggermente più pesante (25,3 kg).

Siamo giunti finalmente al top della gamma: la UU 1100. Come suggerisce la nomenclatura è dotata di una batteria da circa 1100 Wh (1092 per la precisione) che le consente di percorrere almeno 53 km. La potenza è di 728W continui con un picco di 1092W. La bici pesa 28,4 kg e può supportare fino a 136 kg. La 1100 inoltre è dotata di freni specifici più performanti rispetto alle sorelle meno potenti.

Tutte e tre le Zooz hanno cinque livelli di pedalata assistita e un manicotto per accelerare (di serie su 750 e 1100 ed optional nella 250). A scelta dell'acquirente il manubrio basso o alto. La 250 è disponibile per l'acquisto anche in Europa, per farvi un'idea il suo prezzo negli Stati Uniti è di 2.000 dollari (il corrispettivo di 1.699 euro al cambio attuale), con attualmente uno sconto di 500 dollari se si preordina dal sito ufficiale; le prime consegne sono previste ad Aprile 2021.