Zoox, il robotaxi di Amazon entra in azione in strada: sarà questo il futuro?

Sono cominciati i primi test del taxi a guida autonoma Zoox, il cosiddetto robotaxi, a firma Amazon. Il colosso delle vendite online ha annunciato di aver trasportato alcuni passeggeri a bordo di un veicolo completamente automatizzato, quindi senza volante, per circa un miglio.

Si tratta di un importante passo avanti per Amazon che ha ottenuto il via libera dal Department of Motor Vehicles della California e che ora utilizzerà Zoox come trasporto navetta per i propri dipendenti, in attesa poi dell'utilizzo sulle strade. Jeff Bezos ha iniziato a investire nei robotaxi dal 2017, quando è stato presentato il primo prototipo di veicolo a guida autonoma, e dopo sei anni di progettazione è finalmente arrivata la versione definitiva.

La navetta è lunga 3,63 metri e riprende le forme già utilizzate dalla concorrenza, a cominciare da Origin di Cruise, società facente parte del gruppo General Motors. Zoox è stato sviluppato dall'omonima società filiale di Amazon che sviluppa veicoli autonomi. E' stata fondata nel 2014 da Tim Kentley-Klay e Jesse Levinson, quest'ultimo figlio del presidente di Apple Arhur D. Levinson, e il nome Zoox riprende quello dello Zooxanthellae, organismo marino che utilizza l’energia rinnovabile per vivere. La presentazione del veicolo è avvenuta a dicembre 2020, ma i test di guida erano iniziati due anni prima, inizialmente in quel di San Francisco e poi a Las Vegas.

Ora l'ultimo step prima della messa in circolo, appuntamento per cui comunque non vi è ancora una data definitiva. Curiosità, nel 2019 Tesla aveva intentato una causa contro Zoox e diversi ex dipendenti dell'azienda di Elon Musk che avevano lasciato la casa dell'auto elettrica per trasferirsi in Amazon, per un presunto furto di informazioni: la causa si è risolta con una somma pagata da Zoox, non divulgata, riconoscendo che alcuni suoi dipendenti erano entrati in possesso di documenti di proprietà di Tesla.

Querelle a parte, il settore negli Stati Uniti sta crescendo a vista d'occhio e recentemente era entrata in azione a Las Vegas il robotaxi Ioniq 5. In Cina invece spicca Baidu, il robotaxi già disponibile in due metropoli.