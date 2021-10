Zlatan Ibrahimovic si è regalato una Ferrari da mezzo milione di euro per i suoi 40 anni

Sembra proprio che i calciatori di successo amino regalarsi delle supercar per i loro compleanni. Abbiamo visto come Marek Hamsik abbia comprato di recente una Ferrari Roma, a Lorenzo Insigne è invece arrivata una Lamborghini Huracàn. Oggi a tal proposito torniamo a parlare di Zlatan Ibrahimovic.

Il campione del Milan ha compiuto 40 anni e per tale ricorrenza speciale non è mancato di farsi un regalo super: una Ferrari SF90 Stradale in color giallo oro. Arrivata sul mercato da pochissimi mesi, la SF90 Stradale prende il nome dalla monoposto di Formula 1 Ferrari SF90, anche se ovviamente gode di un design "stradale" e di una tecnologia differente.

A spingerla troviamo infatti un motore V8 da 4.0 litri e ben tre propulsori elettrici, per una potenza combo di 1.000 CV. 340 km/h la velocità massima dichiarata, con uno scatto 0-100 km/h possibile in appena 2,5 secondi: in poche parole, una supercar fuori di testa.

Il prezzo di partenza di questa meraviglia è di 430.000 euro, che può poi salire con eventuali optional. Il garage di Zlatan Ibrahimovic si arricchisce così di una nuova aggiunta eccellente, trovando la compagnia di una Ferrari SP2 Monza, una Maserati Gran Turismo, una Porsche 911 GT2 RS e una Audi RS6 - solo per ricordarne alcune. Che dire, buon compleanno Ibra.