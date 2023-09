Zlatan Ibrahimovic pronto a regalarsi una nuova Ferrari per il suo compleanno?

Zlatan Ibrahimovic compirà il prossimo 3 ottobre 42 anni e per l'occasione potrebbe regalarsi, come da tradizione, l'ennesimo bolide. Lo svedese è in possesso di supercar da urlo, di fatto ha un concessionario Ferrari in garage e chissà che a breve non si unisca alla collezione qualche altro pezzo pregiato.

A stuzzicare i fan è stato lo stesso ex attaccante di Milan, Los Angeles Galaxy, Paris Saint Germain, Manchester United, Barcellona, Inter, Juventus, Ajax e Malmoe, che negli scorsi giorni ha pubblicato uno scatto sulla sua pagina Instagram (che trovate qui sopra), in cui si vede lui su una Ferrari Daytona SP3 riflesso in una vetrina, con la didascalia “Il mio riflesso”.

I fan hanno subito pensato ad una nuova Rossa ma in realtà si tratta della vettura che lo svedese si era regalato un anno fa di questi tempi assieme ad una Ferrari 812 Competizione, di cui anche Carlos Sainz è in possesso con una versione speciale.

La Ferrari Daytona SP3 è una vettura che la casa del Cavallino Rampante ha costruito solo in 599 unità con un prezzo cadauno di 2,3 milioni di euro. Sotto il cofano vi si trova un motore V12 da 6,5 litri con una potenza di 828 cavalli e una coppia di 697 Nm, tutti verso l'asse posteriore tramite cambio automatico F1DCT a sette velocità.

Impressionanti le prestazioni, con una velocità massima superiore ai 340 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,85 secondi, numeri da aereo. La particolarità di questa Ferrari è che, come molte altre a tiratura limitata, solo Maranello può decidere a chi venderla, selezionando i 599 fortunati in base a particolari condizioni a cominciare dall'essere un cliente di vecchia data di Ferrari.

Ma la prossima supercar di Ibra quale sarà? Chissà che alla fine l'ex bomber non abbia deciso di regalarsi una splendida Ferrari SF90 XX Stradale, spider plug-in hybrid da 1.030 cavalli, ma se così fosse dovrà aspettare ancora un po' prima di utilizzarla visto che le prime consegne sono previste a febbraio 2024.