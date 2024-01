Zlatan Ibrahimovic a Milano: la sua nuova Ferrari Purosangue e shopping da Louis Vuitton

Come vi avevamo raccontato lo scorso ottobre, Zlatan Ibrahimovic aveva continuato la tradizione di regalarsi una Ferrari per il compleanno, e l'ultimo gioiello assicuratosi dallo svedese era stata una splendida Ferrari Purosangue.

Proprio in questi giorni l'ex bomber del Milan è stato immortalato in quel di Milano mentre faceva shopping con il suo nuovo bolide per le vie del quadrilatero della moda.



Come si può notare chiaramente dal video che trovate qui sopra, i dipendenti di Louis Vuitton hanno trovato un parcheggio di fortuna per Ibra, e una volta che lo stesso ha piazzato il suo SUV sportivo è stato raggiunto da un dipendente del negozio d'alta moda che gli ha consegnato una serie di borse del prestigioso brand d'oltralpe.

Ibrahimovic, che vanta di fatto un garage Ferrari, era accompagnato nello shopping dalla moglie e modella Helena Seger: i due sono entrati nel negozio e poco dopo sono usciti seguiti dai commessi che hanno consegnato loro le borse contenenti i preziosi prodotti.

L'ex bomber, da pochi giorni a questa parte “ambasciatore” del Milan, è apparso un po' in difficoltà nell'aprire il bagagliaio della sua Ferrari, prima di farsi consegnare la merce, salire al posto del guidatore e rombare verso altre destinazioni.

Come detto in apertura, Ibrahimovic si era regalato il SUV di Maranello in occasione del suo 42esimo compleanno, il 3 ottobre scorso, quando lo stesso aveva pubblicato su Instagram solo gli interni della Purosangue con tanto di didascalia "Buon compleanno a Zlatan!".

Qualcuno si è domandato come abbia fatto Ibra a portarsi casa la Purosangue in così poco tempo, visto che lista d'attesa è di due anni, ma evidentemente se porti quel nome e se sei un cliente da anni, hai giustamente una corsia preferenziale.

Per festeggiare i suoi 41 anni Ibra si era regalato infatti ben due Ferrari, una Daytona SP3 e una 812 Competizione A, entrambe dotate di un motore V12 da 6,5 litri in grado di sviluppare circa 830/840 cavalli.