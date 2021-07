Zlatan Ibrahimovic filmato a bordo della sua Ferrari Monza SP2 da 1,6 milioni di euro

Girare a bordo di una Ferrari Monza SP2 e sperare di non farsi notare è un’autentica utopia, se poi alla guida c’è Zlatan Ibrahimovic il clamore è pressoché doppio. Il canale YouTube GTBoard ha di fatto pizzicato il campione fra le strade di Stoccolma.

Passare inosservato in una simile situazione, in una bella giornata di sole, sarebbe stato impossibile: la Ferrari Monza SP2 infatti è una biposto priva di tetto dalle dimensioni piuttosto compatte, non a caso l’altissimo attaccante svedese fuoriesce dall’abitacolo in modo “importante”. Parliamo della vettura che Zlatan Ibrahimovic si è regalato per il suo 38esimo compleanno nel 2020, costruita dal marchio di Maranello in appena 499 esemplari.

Il suo prezzo di partenza si attesta sul milione e mezzo di euro, 1,6 milioni per essere precisi, del resto a muovere la vettura troviamo un eccezionale motore Ferrari V12 aspirato s 6,5 litri capace di erogare la bellezza di 799 CV e 791 Nm di coppia a 7.000 giri/min. Un bolide super aerodinamico che può scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi e raggiungere i 300 km/h di velocità massima. Per saperne di più sulle supercar acquistate dal calciatore non vi resta che leggere questo nostro articolo dedicato.