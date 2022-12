Questo monopattino nasce in collaborazione con la Formula E: si chiama Zinc GZ1

Zinc Sports, azienda che produce gli omonimi monopattini, ha collaborato con la Formula E, il campionato mondiale di auto Formula elettriche, per dare vita a una nuova gamma di scooter green. Il primo modello si chiama Formula E GZ1 ed è stato presentato negli scorsi giorni.

Dopo il monopattino elettrico di Red Bull, Zinc, azienda britannica che produce bici elettriche, scooter e skateboard, da 15 anni sul mercato, ha deciso di dare vita a un nuovo prodotto pensato per la mobilità green che unisce, a un ottimo desgin, qualità di primo livello e un prezzo senza dubbio interessante, cosa quest'ultima che non guasta mai visto i tempi che corrono. Formula E GZ1 è dotato di fari integrati con sensori di luminosità, di conseguenza gli stessi si accenderanno o spegneranno in automatico a seconda della luminosità dell'ambiente circostante.

Troviamo anche gli indicatori di direzione, oltre all'E-ABS sulla ruota posteriore per evitare il bloccaggio della ruota in caso di brusche frenate. Il fiore all'occhiello resta comunque il sistema giroscopico di proprietà di Zinc, che secondo l'azienda permetterà allo stesso monopattino elettrico di regolare in maniera automatica la velocità, passando agevolmente sulle superfici stradali irregolari e fornendo nel complesso un'esperienza di guida stabile e sicura.

Caratteristiche che lavorano a braccetto con il motore da 500 W e una batteria integrata agli ioni di litio da 36 V e 13 Ah, per un'autonomia di circa 50 km con una singola ricarica, un dato davvero interessante. Veniamo infine alla disponibilità e al prezzo. Il nuovo scooter elettrico di Zinc Sports in collaborazione con la Formula E è acquistabile sul sito ufficiale dell'azienda a un prezzo di 477 dollari, che al cambio fanno circa 450 euro.

Al momento in cui vi scriviamo il nuovo Formula E GZ1 è comunque già andato sold out, esaurito, di conseguenza, chi volesse acquistarlo, dovrebbe effettuare un tentativo nei prossimi giorni. In ogni caso nel futuro prossimo dovrebbero essere messi in commercio altri monopattini a marchio Zinc, visto che l'azienda ha in programma altri sei prodotti in collaborazione con la Formula E, precisamente tre monopattini e tre biciclette, il cui lancio è previsto per il 2023. Prima di congedarci vi ricordiamo la nostra guida su come scegliere un monopattino elettrico omologato.