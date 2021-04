La Zhiji L7 è una berlina elettrica con 1000 km di autonomia e ricarica wireless

Tutti i produttori di auto del mondo stanno oramai investendo nella mobilità elettrica, ma pare che in Cina gli sforzi siano davvero enormi. Oltre a brand con quote di mercato già rilevanti come BAIC o NIO ci sono produttori emergenti intenti a farsi strada a spalle larghe nel settore.

Tra questi c'è di sicuro Zhiji Auto, che ha appena sorpreso l'industria attraverso la presentazione dell'eccellente Zhiji L7 sviluppata in collaborazione con SAIC, Zhangjiang Hi-Tech e il Gruppo Alibaba. La berlina elettrica premium promette specifiche tecniche impressionanti, tra le quali uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di quattro secondi, una guida autonoma efficace e un sistema di ricarica wireless.

I riflettori sono puntati sulla compagnia fin dalla conferenza di gennaio, dove sono stati condivisi i primi dettagli su un SUV e sulla L7. Sembra che il brand stia già per aprire i preordini in occasione dell'imminente Salone dell'auto di Shanghai che si terrà nel corso della settimana prossima, con le consegne che dovrebbero cominciare entro la prima metà del 2022.

Il processo che ha portato la L7 alla presentazione è stato un vero e proprio tour de force che può essere considerato rapido anche per gli standard ai quali l'elettrificazione ci ha abituati. Uno degli elementi chiave proposti da Zhiji Auto concerne il sistema di ricarica wireless a 11 kW: secondo il marchio orientale l'efficienza in ricarica sarà del 91 percento, e in un'ora gli automobilisti potranno immettere un range di 80 chilometri. L'autonomia complessiva per singola carica invece si dovrebbe attestare sui 615 chilometri con pacco batterie da 93 kWh, ma è attesa anche una variante con batterie da 118 kWh per un range massimale di circa 1.000 chilometri.

I dettagli sul sistema propulsivo al momento sono ancora scarni, ma la Zhiji L7 offrirà 544 cavalli di potenza e 700 Nm di coppia. Riguardo la guida autonoma siamo a conoscenza dell'impiego di 12 telecamere, di radar a 5 mm, di 12 radar ultrasonici e del lidar.

Insomma, in base alle notizie delle ultime settimane pare che l'offerta di veicoli elettrici si faccia sempre più importante di giorno in giorno e, tornando a nuovi modelli da presentare durante il Salone di Shanghai, ecco a voi il primo teaser del prossimo SUV Toyota a zero emissioni.



In chiusura non possiamo non citare l'altra berlina elettrica cinese a promettere 1.000 chilometri di autonomia: ecco a voi la NIO ET7 che si avvia verso la produzione in serie.