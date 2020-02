Zero SR/S: ultime novità sulla moto elettrica prima della presentazione

Non solo auto elettriche, anche il mondo delle due ruote ha rilasciato negli ultimi anni veicoli a zero emissioni estremamente interessanti. Ora la californiana Zero sta per svelare la sua nuova moto Zero SR/S, con alcune novità svelate da un video teaser (ora rimosso).

Sul veicolo vige ancora il mistero più assoluto, le indiscrezioni dell'ultima ora parlano però di una moto estremamente potente e simile alla streetfighter Zero SR/F lancia di recente, un modello capace di toccare i 200 km/h di velocità massima grazie a una potenza di picco di 80 kW con 190 Nm di coppia. Sempre con la Zero SR/F è possibile percorrere 257 km cittadini con una singola carica (159 in autostrada a 89 km/h), mentre con un pacco batterie aggiuntivo si arriva a 322 km in città.

La nuova Zero SR/S dovrebbe però avere un vantaggio dal punto di vista aerodinamico, in grado di aumentare l'autonomia del 13% secondo un report MCN. Con la batteria standard dunque dovremmo avere 180 km di strada lungo il nostro cammino senza pensieri. Zero, oltre ad aver implementato una carenatura completa, avrebbe migliorato anche il comfort del conducente, con l'appoggio dei piedi ribassato per una seduta più comoda. Tutti i dettagli ufficiali arriveranno il prossimo 24 febbraio.