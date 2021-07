Zero regole e una silhouette da Batmobile: ecco la McMurtry Spéirling

Al Goodwood Festival of Speed è stata presentata una rivoluzionaria monoposto coupé elettrica, senza regole e con un design che ricorda le auto a disposizione di Batman: la McMurtry Spéirling.

La caratteristica più inusuale della sportiva è una ventola che toglie aria dal sottoscocca, generando 500 kg di carico aerodinamico a veicolo fermo. Un concetto simile a quello visto nella Gordon Murray T.50.

Con questo "trucchetto" è possibile liberare la parte superiore dell'auto da elementi aerodinamici carichi, garantendo un coefficiente di resistenza aerodinamica ridotto. La batteria è da 60 kWh e abbraccia completamente l'abitacolo; una soluzione interessante, poco usata rispetto alla classica batteria spalmata sul pianale.

La Spéirling, visibile a Goodwood sotto forma di prototipo, sarà leggerissima, con un peso sotto i 1000 kg. La potenza sarà inviata esclusivamente alle ruote posteriori e la batteria garantirà l'uso in pista a prestazioni massime per 30-60 minuti. Come una Formula E attuale.

Sono ancora avvolti nel mistero dati come lo 0 a 100 km/h e la velocità massima, sappiamo però che questo bolide può raggiungere i 300 km/h da fermo in meno di 9 secondi. Tom Yates, CEO di McMurtry, ha dichiarato “Abbiamo scelto la migliore sicurezza per il motorsport nel progettare l'auto, ma abbiamo ignorato qualsiasi regola tecnica per progettare un'auto da zero”. Le auto da corsa senza regolamento ad imbrigliarle sono le più estreme, come dimostra la velocissima Volkswagen I.D. R.

Non è escluso in futuro l'uso agonistico, magari in qualche nuovo campionato elettrico. Stando a Yates sarà un processo progressivo: prima va rafforzato il marchio e provata la tecnologia. A fine anno e nel 2022 l'azienda punta ad una serie di record, seppur non è ancora noto quali.