Zero presenta la nuova SR elettrica: batteria più grossa e tanta tecnologia

Dopo la elegante Quickstrike, Zero Motorcycles ha appena mostrato al pubblico la sua nuova Zero SR, la quale promette forti miglioramenti rispetto al precedente modello: una batteria più capiente e una ulteriore iniezione di tecnologia. In entrambi i casi i passi in avanti appaiono davvero importanti.

In effetti il brand è partito proprio dalla presentazione della batteria per le SR, SR/F ed SR/S. Questi modelli incarnano motociclette cittadine rapide e muscolari, ma al contempo silenziose e composte. Adesso grazie alle revisione montano un pacco batteria da 14,4 o da 15,6 kWh in base alla scelta dell'acquirente, ma è doveroso sottolineare che la casa darà la possibilità espandere la capacità fino a 17,3 kWh attraverso futuri aggiornamenti software a pagamento.

Insomma, da questo punto di vista siamo all'incirca sulla scia di Tesla, che nel campo delle quattro ruote ha iniziato a gestire in questo modo gli optional: alcuni elementi vengono montati di serie su tutti i veicoli con chiari vantaggi sulle linee produttive, e in un secondo momento il proprietario della macchina è libero di scegliere se sbloccare o meno le feature "dormienti".



Tornando a noi, una batteria da 17,3 kWh è l'unità più grossa che Zero abbia mai offerto ai propri clienti, ma c'è di più: con l'accessorio aggiuntivo Power Tank i più esigenti potranno scartare il piccolo vano portaoggetti sistemato nella finto serbatoio della benzina per inserire un'altra batteria e portare la capacità totale a 20,9 kWh. Con la Power Tank alcuni modelli possono sperare di ottenere 365 chilometri di autonomia in città e 182 chilometri ad una velocità costante di 112 km/h. Niente male davvero.



Del resto però sarebbe ingiusto soffermarsi soltanto sui kWh, poiché il team di sviluppo di Zero Motorcycles ha ottimizzato alla grande anche la gestione del calore e la riduzione del peso. Il pacco batterie va infatti a pesare 2,7 chilogrammi meno del precedente, nonostante l'incremento sostanziale del range.



Passando ad una interessante feature tecnologica dobbiamo segnalare l'introduzione del sistema operativo Cypher III+ e dell'app per smartphone, di serie per tutti i modelli. Per scoprire tutte le funzionalità dobbiamo attendere ancora qualche mese, ma non mancheranno la navigazione GPS a display, la ricarica rapida, la Park Mode e opzioni per lo sblocco di performance ulteriori (attenzione però per il prossimo futuro: l'Europa vuole limitare la velocità delle moto).