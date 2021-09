Zero presenta la nuova moto elettrica Quickstrike: una SR/F elegante all'estremo

Se avete ancora dei dubbi sull’utilizzo di una moto elettrica, probabilmente non avete ancora provato una Zero Motorcycles, fra le migliori che i vostri soldi possano acquistare in questo momento. L’azienda americana ha inoltre appena lanciato un nuovo modello: ecco la Zero Quickstrike.

Purtroppo si tratta di una moto in edizione limitata, ne verranno prodotte solo 100 al mondo. Non si tratta del resto di un modello inedito al 100%, alla base abbiamo una Zero SR/F, a cui è stato applicato un package da collezione. Queste le parole di Zero: “L’eclettica SR/F ha già vinto tutti i premi che poteva vincere. Acclamata e celebrata dai titani del settore, questa moto ha rappresentato una pietra miliare nel suo ambito. Zero ha però rimesso mano al modello e ha toccato una nuova vetta, con un equipaggiamento ispirato alle moto dell’azienda che hanno partecipato al Pikes Peak International Hill Climb del 2019”.

Un’edizione Quickstrike che porta con sé diversi elementi in fibra di carbonio, tinti in nero opaco come i parafanghi, gli indicatori a LED “smoked”, un badge Quickstrike sul “serbatoio”, specchi anodizzati di colore nero. Un’evoluzione che si potrà richiedere in tutto il mondo a un prezzo di 999 dollari, circa 845 euro, da aggiungere ovviamente ai 21.495 dollari della SR/F di base, poco più di 18.000 euro negli USA. In Italia la SR/F invece costa (purtroppo) 21.320 euro con allestimento base.