Zero Motorcycles presenta le nuove moto elettriche 2021

Gli appassionati di moto elettriche già lo sanno da tempo, difficile trovare sul mercato un brand migliore di Zero Motorcycles, che ora ha appena lanciato la nuova line-up 2021.

Operativa in California come moltissime altre aziende elettriche, Tesla in primis, Zero ha deciso di lasciare un’impronta forte sul 2021 lanciando due nuovi modelli di alta fascia, la Zero SR/S (già anticipata all’inizio dell’anno) e la Zero SR/F. Entrambe le moto sono costruite su una nuova piattaforma e rappresentano la massima espressione dell’azienda in termini di potenza bruta.

Montano infatti un motore da 82 kW che può raggiungere senza problemi i 200 km/h. Il sistema operativo di bordo inoltre è il nuovo Zero Cypher III. Le differenze fra le due moto, oltre alle caratteristiche esteriori (una è carenata, l’altra è naked), sono soprattutto di autonomia: grazie a una migliore aerodinamica, la Zero SR/S è in grado di offrire un range migliore del 13% rispetto alla SR/F.

La line-up 2021 però non finisce qui. Viene completata dalla FXS, dalla S e dalla SR, con la prima che rappresenta il modo più “economico” di entrare nel mondo Zero Motorcycles, con batterie da 3,6 kWh e 7,2 kWh. Per chi invece ha bisogno di moltissimo range, la SR è ancora la moto elettrica con più autonomia della gamma, ben 359 km con una singola carica. Zero non ha rinnovato la meccanica di questi modelli, ha però lanciato nuove colorazioni.

Vi ricordiamo inoltre che diverse moto Zero si possono tranquillamente guidare con la patente B/A1.