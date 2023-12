Zero Motorcycles offre 5 anni di garanzia senza limiti sui km sulle moto 2024

Il nome Zero Motorcycles rappresenta una vera e propria autorità nel mondo delle due ruote, uno dei migliori brand a cui possiate affidarvi per l’acquisto di una moto elettrica. Il colosso americano ha inoltre intenzione di lanciare una classica iniziativa “che non si può rifiutare”.

Sembra infatti che tutti i modelli 2024 venduti in Europa saranno accompagnati da una garanzia di 5 anni senza limiti per quanto riguarda il chilometraggio, perfetta soprattutto per chi macina chilometri senza sosta. L’idea potrebbe essere ottima per convincere quegli utenti che sono ancora scettici sull’acquistare una nuova moto elettrica. Quando si parla di scooter a zero emissioni, la questione è un tantino più semplice, si tratta infatti di veicoli cittadini la cui autonomia è sufficiente alla maggior parte degli utenti, inoltre le batterie possono essere ricaricate comodamente a casa.

Con le moto elettriche la questione è più complicata, visto che vengono utilizzate per viaggi più lunghi al di fuori della città; qui la spada di Damocle dell’autonomia (la Zero DSR/X 2023 è la prima moto elettrica Long Range al mondo), l’eventuale scarsa disponibilità di colonnine e i tempi di ricarica mettono a dura prova le moto a zero emissioni, pur essendo queste ultime estremamente divertenti da guidare. La nuova garanzia lanciata da Zero Motorcycles in Europa potrebbe convincere parecchi utenti a fare il salto, anche se il colosso americano aveva già in precedenza un ottimo piano di garanzie: 5 anni sulla batteria e 2 anni sugli altri componenti.

A occuparsi ora della garanzia di 5 anni senza limiti di chilometraggio sarà Zurich Insurance Group in tutta Europa. Umberto Uccelli, Vice Presidente e Direttore di Zero Motorcycles EMEA, ha dichiarato: “È un privilegio poter collaborare con una realtà affidabile e rispettata come Real Garant Zurich. Questa nuova garanzia di 5 anni dimostra il grado di fiducia che abbiamo nei confronti dei nostri prodotti”.