Zenvo svela la TSR-GT, l'hypercar da oltre 1.300 CV prodotta in soli tre esemplari

Dopo aver visto la Praga Bohema, l’incredibile prototipo made in Repubblica Ceca, oggi ci spostiamo in Danimarca perché Zenvo ha svelato la nuova TRS-GT, l’ultima incarnazione della hypercar del brand che diventa ancor più potente e veloce rispetto alle versioni precedenti.

La TRS-GT è dunque un’evoluzione della Zenvo TRS-S, la supercar chiacchierata per via della sua strana e gigantesca ala posteriore basculante, che sulla versione GT viene abbandonata in favore di un'ala fissa che riduce notevolmente il drag aerodinamico per puntare alla velocità pura. L’auto infatti adotta diverse soluzioni che aiutano ad aumentare la penetrazione aerodinamica per favorire quindi la velocità massima, tra le quali saltano all’occhio le coperture per i cerchi e superfici più pulite sul frontale.

L’incremento delle prestazioni è poi dovuto al miglioramento del propulsore, ovvero il V8 da 5.8 litri che in questa versione arriva ad erogare 1.360 CV, 183 in più rispetto alla TSR-S. L’aerodinamica rivista, la potenza extra e un nuovo cambio dai rapporti più lunghi le permettono di toccare i 424 km/h, al contrario della TR-S, che si fermava a 325 km/h.

La Zenvo TRS-GT diventa dunque più veloce ma come dice il suo nome, non è una vettura progettata per la pista, bensì una gran turismo da utilizzare sulle strade di tutti i giorni, e proprio per questo l’abitacolo è meno spartano della versione precedente e aggiunge rivestimenti con materiali pregiati.

Zenvo produrrà soltanto tre esemplari della TRS-GT: verranno costruiti a mano e sono già stati venduti, anche se non si conosce il prezzo richiesto per un giocattolo del genere. Infine ricordiamo che per la fine del 2023 Zenvo dovrebbe svelare un nuovo modello ibrido con motore V12.