La Zenvo Aurora è pronta a sfidare Bugatti: tocca i 365 km/h

La nuova Zenvo Aurora è stata recentemente introdotta come l'ultima aggiunta alla gamma di supercar della casa automobilistica danese. Il suo debutto è avvenuto in occasione della Monterey Car Week in California, uno degli eventi più prestigiosi del settore automobilistico.

Dopo l'ultima creazione risalente al 2022, ovvero la Zenvo TSR-GT prodotta in soli 3 esemplari, con la Aurora il livello si impenna notevolmente andando a sfidare concorrenti di prima categoria nel segmento delle hypercar. Questa vettura rappresenta un'ulteriore dimostrazione dell'ingegneria e del design di alta qualità che Zenvo è in grado di offrire. La gamma Aurora offre due varianti: la Tur, concepita per offrire il massimo comfort e prestazioni su strada, e l'Agil, focalizzata sulle esigenze dei piloti appassionati che desiderano massime prestazioni in pista. Entrambe le varianti sono state limitate a soli 50 esemplari ciascuna, conferendo un senso di esclusività e rarità ai fortunati acquirenti. La produzione di queste auto esclusive avrà inizio nel 2026, e il prezzo di partenza sarà di circa 2,59 milioni di euro.

Sotto il cofano di entrambe le versioni dell'Aurora si trova un imponente motore V12 quad-turbo da 6,6 litri fornito da Mahle Powertrain. Questo propulsore produce una potenza di 1.250 cavalli, ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 9.800 giri al minuto, garantendo prestazioni eccezionali. Nel caso dell'Aurora Agil, la variante orientata alle prestazioni in pista, si aggiunge un motore elettrico singolo che contribuisce a portare la potenza complessiva a 1.450 CV e una coppia di 1.400 Nm. Grazie a questa potenza, l'Aurora Agil accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi, raggiungendo i 200 km/h in appena 4,6 secondi. La sua velocità massima è di impressionanti 227 miglia all'ora.

La variante Tur dell'Aurora è dotata di due motori elettrici aggiuntivi che alimentano le ruote anteriori, portando la potenza complessiva a un impressionante totale di 1.850 CV e 1.700 Nm di coppia. Questa configurazione consente all'Aurora Tur di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,3 secondi, raggiungendo una velocità massima di 280 km/h. È interessante notare che i motori aggiuntivi sono un'opzione anche per la variante Agil.

Il motore dell'Aurora è accoppiato a un cambio a sette marce, il quale include un motore elettrico che entra in funzione durante la retromarcia e svolge anche il ruolo di motorino di avviamento per il propulsore. Entrambe le varianti Agil e Tur sono caratterizzate da differenti marce e mappature del cambio, ottimizzate per le rispettive esperienze di guida. Per quanto riguarda la batteria, al momento Zenvo non ha fornito dettagli specifici riguardanti entrambi i modelli Aurora.

L'Aurora Agil è caratterizzata da un peso inferiore di 1.300 chilogrammi e produce un carico aerodinamico di 880 kg a una velocità di 250 km/h . D'altro canto, l'Aurora Tur pesa 1.450 kg a causa dei due motori elettrici aggiuntivi.

Se siete interessati (e molto fortunati) ad acquistare un modello simile sappiate che i costi di gestione per questi tipi di veicoli sono folli, le assicurazioni per le hypercar possono raggiungere importi record. Entrambe le varianti Aurora presentano un design distintivo caratterizzato da linee angolari e nitide. L'Aurora Agil è dotata di un'ampia ala posteriore, mentre l'Aurora Tur ha un design più pulito e aerodinamico. Christian Brandt, Chief Designer di Zenvo, ha sottolineato che il telaio e i componenti dell'Aurora sono considerati opere d'arte e che la casa automobilistica ha intenzionalmente scelto di non nascondere tali dettagli di ingegneria dietro un design monolitico.