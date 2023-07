La nuova ZEEKR X arriva in Italia: com'è fatta l'elettrica di cui tutti parlano

La nuova mobilità elettrica sta dando modo a brand emergenti, soprattutto cinesi, di affacciarsi sul complicato mercato europeo, dove i marchi tradizionali iniziano a temere la concorrenza delle nuove leve. ZEEKR è fra i brand più temuti e in Italia è appena arrivata la ZEEKR X.

Dopo il debutto di fuoco di BYD nel nostro Paese, anche ZEEKR si appresta a fare il suo ingresso trionfale. Sapevamo che entro il 2025 il brand avrebbe presentato cinque nuovi EV ZEEKR per il vecchio continente e uno fra questi è la ZEEKR X: scopriamo le sue caratteristiche principali.

Lunga 4.432 mm con un passo di 2.750 mm, la ZEEKR X si presenta a listino con due varianti, una Long Range RWD e una Privilege AWD, a singolo e doppio motore. La Long Range RWD ha infatti un motore posteriore da 200 kW/272 CV con ben 343 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e può toccare i 180 km/h autolimitati. I consumi stimati sono pari a 16,4 kWh/100 km, con una carica è dunque possibile percorrere fino a 440 km.

Con la Privilege AWD abbiamo 315 kW/428 CV grazie al doppio motore che offre anche trazione integrale. La coppia massima è di ben 543 Nm, dunque ZEEKR non ha lesinato certo in potenza. L’accelerazione 0-100 km/h è possibile in 3,8 secondi, la velocità massima è sempre 180 km/h, l’autonomia invece arriva massimo a 400 km, i consumi infatti sono stimati in 18,3 kWh/100 km.

A bordo di entrambi i modelli troviamo una batteria da 69 kWh con tecnologia NMC (cosa cambia tra una batteria NMC e una LFP?) a 400 V che carica a 22 kW in AC e fino a 150 kW in DC, è dunque possibile andare dal 10% all’80% in meno di 30 minuti. La ZEEKR X parte in Italia da 44.990 euro, gli ordini sono aperti dal 28 giugno scorso.