Zeekr taglia i prezzi in Europa e aggiunge una garanzia di 10 anni

Zeekr ha recentemente ridotto i prezzi del suo SUV elettrico, lo Zeekr X, nei mercati di lancio europei. Tuttavia, tali riduzioni non sono così significative rispetto ad alcuni dei suoi concorrenti cinesi. Per attrarre nuovi clienti in Europa, il produttore ha inoltre lanciato una promozione speciale valida fino alla fine di aprile.

Attualmente Zeekr è presente nei Paesi Bassi e in Svezia con tnato di inizio delle consegne anche in Germania all'inizio del 2024. Sotto la pressione dei prezzi competitivi del mercato, la controllata di Geely ha deciso di rendere il suo SUV Zeekr X più accessibile anche nei mercati europei iniziali.

Nel dettaglio, nei Paesi Bassi il prezzo base del modello è stato ridotto da 44.990 euro a 42.490 euro, mentre in Svezia da 550.000 a 529.000 corone (equivalenti a circa 48.800-46.900 euro). I prezzi base in Germania rimangono a 44.990 euro per lo Zeekr X e 59.900 euro per lo Zeekr 001, senza alcuna menzione di riduzioni da parte della casa automobilistica.

Parallelamente a queste iniziative, Zeekr ha lanciato una nuova promozione chiamata '10+10+10' per i nuovi clienti europei fino alla fine di aprile. Questo pacchetto include una garanzia, un servizio gratuito e una connettività completa per un periodo di dieci anni. Tale strategia commerciale si allinea alla volontà di Zeekr di estendere la propria presenza nella maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale entro il 2026.

Molti produttori (soprattutto cinesi) stanno attualmente riducendo i prezzi, poiché i sussidi statali in molti paesi stanno diminuendo progressivamente, un esempio è la riduzione degli incentivi tedesca, che ha abbassato drasticamente la domanda di veicoli elettrici nel paese. Mentre per la maggior parte dei produttori si tratta di iniziative temporanee, sia Tesla che BYD hanno ridotto i prezzi di listino in modo permanente. BYD ha inoltre avviato una campagna di sconti ulteriori, seguita di recente anche da Great Wall. Entrambi i produttori cinesi offrono sconti a cinque cifre per incentivare le vendite.