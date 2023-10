ZEEKR, la supercar da 1.256 CV sarà sviluppata insieme a Kimi Raikkonen

La compagnia cinese ZEEKR fa sul serio con la mobilità elettrica, tanto da voler sviluppare una nuova supersportiva da 1.265 CV assieme a un ex campione F1: Kimi Raikkonen.

Ice Man, così come veniva chiamato ai tempi d’oro in Formula 1, collaborerà con ZEEKR per la creazione di una vettura ad altissime prestazioni - per il momento, poi potrebbe arrivare altro. Kimi Raikkonen infati è stato appena nominato Chief Performance Adviser in ZEEKR, notizia ufficializzata dalla stessa compagnia cinese tramite un post su X. Il primo compito di Raikkonen sarà rendere la ZEEKR 001 FR più veloce e muscolosa. 001 FR che non va confusa con la ZEEKR 001 standard che sta per arrivare in Europa.

Il pilota oggi 44enne assisterà gli ingegneri ZEEKR per regolare al meglio la vettura sul fronte del telaio e del gruppo motopropulsore, pescando ovviamente a piene mani nella sua più che decennale carriera come pilota di alto livello. Assieme a ZEEKR Raikkonen ha già realizzato un piccolo filmato di 24 secondi, oltre a posare per un photoshoot di fronte alla vettura in sviluppo.

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che la ZEEKR 001 FR è stata introdotta lo scorso mese di settembre per sfidare sul piano commerciale e prestazionale la Tesla Model S Plaid e la Lucid Air Sapphire. Sul piano tecnico la berlina offre la bellezza di 930 kW/1.265 CV e sofisticate capacità di torque vectoring. Tutta questa potenza viene combinata a un aggressivo bodykit in fibra di carbonio, sospensioni KW e freni AP Racing. L’accelerazione 0-100 km/h è possibile in 2,07 secondi, davvero impressionante, evidentemente però per ZEEKR tutto questo non è ancora abbastanza. Ora Kimi Raikkonen dovrà rendere la vettura ancora più affilata.