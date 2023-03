Zeekr pronta a sbarcare in Europa e presenterà cinque nuove auto entro il 2025

Zeekr è un giovane brand cinese che produce veicoli elettrici con un design tra i meglio riusciti negli ultimi anni, e dopo un 2022 memorabile è pronto a fare il grande passo verso mercati inesplorati. Entro la fine del 2023 Zeekr arriverà in Europa, e successivamente andrà alla volta degli Stati Uniti, nel 2024.

L’apertura ai nuovi mercati però non si limita a portare soltanto i veicoli già presenti in gamma, infatti Zeekr ha in cantiere tanti nuovi modelli, e secondo le previsioni e gli obiettivi che si è prefissata, dovrebbe lanciare cinque nuovi modelli entro il 2025.

Per il momento c’è la Zeekr 001, leggasi come l’auto elettrica con la maggiore autonomia al mondo, affiancata dalla Zeekr 009, un enorme SUV di lusso che promette più di 800 km di autonomia, ma secondo Autocar il primo modello nuovo attualmente il sviluppo sarebbe una berlina, nome in codice CS1E, acronimo di “compact sedan first-generation electric” e pensata per andare a pestare i piedi a sua maesta Tesla Model 3.

Infine, il costruttore ha dichiarato che non appena raggiungerà una gamma di otto veicoli, l’obiettivo di Zeekr sarà quello di vendere circa 650.000 veicoli all’anno: un traguardo ambizioso per un costruttore così giovane, ma nel 2022 Zeekr ha venduto un totale di 71.941 veicoli, quasi tutti 001 Shooting Brake.