Zeekr Mix, arriva in Europa il van che sfida il Volkswagen ID. Buzz

Anche se nel prossimo futuro Volkswagen dovrà lavorare per ottimizzare efficienza e autonomia, il van elettrico ID. Buzz è sicuramente stato un successo sul fronte del design. Il modello però non deve adagiarsi sugli allori, presto - infatti - arriverà un concorrente eccellente dalla Cina, lo Zeekr Mix.

La nuova mobilità elettrica sta dando modo ai produttori internazionali di reinventare i loro van, dotandoli di design accattivanti e futuristici. Oltre a Volkswagen anche Hyundai ci ha dato un assaggio di futuro con il nuovo STARIA, ora però è il turno della Cina. Il brand del Gruppo Geely (Volvo Cars, Smart, Polestar ecc) Zeekr sta per lanciare (anche in Europa, iniziando dal Regno Unito) il nuovo van elettrico Mix, concepito proprio per sfidare apertamente ID. Buzz.

A bordo c’è posto per cinque occupanti in totale, inoltre come dimensioni non è un veicolo esagerato: abbiamo 4,68 metri di lunghezza, 1,99 metri di larghezza e 1,75 metri di altezza, che per un van sono proporzioni del tutto accettabili. Anzi in lunghezza lo Zeekr Mix è più corto dell’ID. Buzz di 24 millimetri, è però più largo di 58 millimetri. Anche il passo è più ampio: 20 millimetri in più dei 3.008 millimetri del van tedesco.

Sappiamo poi che la batteria montata a bordo è prodotta da CATL e offre 86 kWh, è insomma lo stesso battery pack della Zeekr 001 con architettura a 800 V e ricarica a 360 kW. La scheda tecnica del Mix dovrebbe praticamente essere identica a quella della nuova Smart #5, il SUV elettrico compatto che seguirà le sorelle #1 e #3 su cui Smart ha anticipato gli incentivi in Italia.

