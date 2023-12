ZEEKR lancia la nuova berlina 007 che costa meno di 27.000 euro

Zeeker è il secondo marchio cinese che, dopo BYD, mira a conquistare di forza il mercato occidentale. La nuova berlina, denominata Zeekr 007, sembra essere il candidato perfetto per scalare le gerarchie.

Zeekr 007 ha già dimostrato di essere un potenziale best seller in Cina, con ben 50.000 preordini in sole 48 ore. Di quest'auto vi abbiamo già parlato più di una volta: vi abbiamo infatti mostrato gli interni di Zeekr 007 e fatto riferimento alla sua incredibile efficienza che le consentirebbe di percorrere ben 500 km con soli 15 minuti di ricarica.

La berlina sarà disponibile in cinque diverse opzioni di allestimento, tra cui versioni a motore singolo e a doppio motore con prezzi variabili a partire da 29.475 dollari (circa 26.500 euro al cambio attuale). Le consegne in Cina inizieranno il 1° gennaio 2024.

Oltre a un telaio in alluminio megacasting con una notevole rigidità torsionale, un nuovo sistema di infotainment interno con tecnologie di assistenza alla guida basate sul LiDAR, telecamere HD e radar a onde millimetriche, Zeekr 007 monterà anche una nuova batteria al litio ferro fosfato (LFP), la prima nella gamma a implementare questa tipologia di soluzione. La versione Standard Range offrirà un'autonomia di 688 km con una singola carica, mentre la variante Long Range promette ben 870 km.