Zeekr 007, le foto ufficiali della nuova auto elettrica cinese dal design futuristico

La Zeekr 007 è la nuova berlina elettrica di Zeekr che è presentata ufficialmente prima del suo debutto ufficale. Questa vettura si distingue dagli altri modelli Zeekr grazie a pannelli a tutta larghezza con grafica LED animata su entrambe le estremità, conferendole un aspetto avanguardistico.

Il tetto, interamente ricoperto di vetro, offre una visuale sull'abitacolo a cinque posti, anche se tuttavia (al momento) non sono disponibili foto degli interni. Questo adotterà la tecnologia "nano-silvered privacy dome" che offre diversi livelli di trasparenza regolabili e un buon isolamento termico.

La Zeekr 007 è equipaggiata con un trio di sensori LiDAR montati sul tetto e sui parafanghi anteriori, supportando sistemi avanzati di guida autonoma. Le specifiche del modello non sono state ufficialmente annunciate, ma si prevede che avrà dimensioni simili alla Tesla Model S (nel frattempo la Zeekr X è in fase di produzione, ecco il primo modello prodotto).

Si suppone che la vettura utilizzerà l'architettura PMA2+ derivata dalle basi SEA di Geely e potrebbe presentare un singolo motore elettrico da 204 CV e 350 Nm di coppia, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi. La batteria da 800 V dovrebbe consentire una ricarica completa in circa 30 minuti.

Il debutto ufficiale della Zeekr 007 è fissato per il 17 novembre al Guangzhou Auto Show in Cina. La berlina elettrica si unirà alla gamma Zeekr, composta dalla 001 Shooting Brake, dal minivan 009 e dal SUV compatto X. Il marchi ha anche in cantiere una supercar che sarà sviluppata in collaborazione con Kimi Raikkonen.