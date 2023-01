La Zeekr 001 è l'auto elettrica con maggiore autonomia al mondo: quanti km percorre?

La Zeekr 001 è ufficialmente l'auto elettrica con la maggiore autonomia al mondo. Nelle scorse ore è stato svelato il modello 2023 di quella che viene definita dal marchio una “Luxury Safari Coupe” e la capacità della batteria è a dir poco incredibile.

Geely, proprietaria di Zeekr, ha infatti spiegato che la 001 sarà in grado di viaggiare per più di 1.000 chilometri, per l'esattezza 1.032, con una sola ricarica, stando al ciclo CLTC cinese. L'auto monterà il propulsore elettrico della precedente versione (2021) da 268 cavalli, o eventualmente la versione da due motori con 536 cavalli. In questa seconda configurazione la Zeekr 001 è in grado di raggiungere i 100 chilometri orari in soli 3,8 secondi, numeri davvero interessanti.

In merito al pacco batteria, queste avranno una capacità da 86 o 100 kWh, con l'aggiunta dell'opzione Kirin da ben 140 kWh: grazie a questa terza opzione si potranno raggiungere i famosi 1.000 km di autonomia nella variante RWD. Si tratta comunque di una versione “limited edition” della Zeekr 001, visto che l'azienda la produrrà solamente in 1.000 unità. In ogni caso, coloro che riusciranno a mettere le proprie mani sull'auto potranno vantarsi di essere in possesso dell'EV con maggiore autonomia al mondo. Un record non da poco tenendo conto che in media, sul mercato attuale, le auto elettriche con l'autonomia migliore solitamente percorrono fra i 500 e i 700 chilometri con una ricarica, di conseguenza stiamo parlando di un “surplus” compreso fra i 500 e i 300 chilometri (anche se bisognerebbe testare la Zeekr 001 con il ciclo WLTP).

A livello estetico la nuova Zeekr 001 presenta poche novità rispetto al modello precedente, con una lunghezza di circa 5 metri, frontale di ispirazione Lynk&Co, e fari con tecnologia LED matrix. Le novità stanno principalmente nelle colorazioni, visto che l'azienda ha deciso di introdurre tre nuove tonalità davvero interessanti, leggasi l'arancione Yu Guang, il blu Extreme e il nero Polar Night, tinte che tra l'altro potete notare anche sulle foto pubblicate su questa pagina. Nel mondo continua quindi lo sviluppo delle EV ma nel contempo crescono i timori in particolare in vista del 2035: potrebbe saltare la rete con troppe auto elettriche?