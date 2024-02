Zapp i300, lo scooter elettrico super slim che si crede un 300 cc: quanto costa?

La nuova mobilità elettrica ha dato modo a produttori storici e start-up di testare design innovativi, del resto su uno scooter cambia tutto: fuori motore termico e marmitta, dentro motore elettrico e batterie. Guardate ad esempio il nuovo Zapp i300.

Disegnato e sviluppato da Zapp, azienda appartenente al britannico Zapp Electric Vehicles Group Limited, l’i300 arriverà presto in Europa e promette di essere uno scooter cittadino davvero particolare, ad alte prestazioni. Simula infatti la potenza di un 300 cc, ma solo con la potenza di picco, che infatti è pari a 14 kW/19 CV. La potenza continua è pari a 5,7 kW/8 CV, lo scooter si può dunque guidare anche con le patenti A1 e B. Tecnicamente è un veicolo L3e-A1 e raggiunge i 97 km/h di velocità, limitata elettronicamente. Ottima l’accelerazione: da 0 a 50 km/h si impiegano appena 2,35 secondi, da 0 a 70 km/h ne occorrono 4,1. L’autonomia stimata in ECO MODE è di 60 km, dunque tanta potenza ma ricarica quasi obbligata ogni sera.

Ovviamente installare batterie differenti, più grandi di 720 Wh, avrebbe garantito autonomie superiori, si sarebbe però andato a sporcare il design snello dello scooter - che appare davvero super leggero. Ogni batteria (ce ne sono due in totale) pesa 6 kg e può sopportare fino a 2.000 cicli di carica (entro i quali è garantita una capacità dell’80%). La carica può avvenire in appena un’ora in modalità Ricarica Veloce, altrimenti ne servono due. Il peso totale dello scooter è pari a 120 kg, il massimo peso sopportato invece è pari a 150 kg.

Dopo il successo della Launch Edition, Zapp vuole ora portare il suo scooter in tutta Europa, con le prime consegne che dovrebbero avvenire già nei prossimi mesi. Il suo prezzo? Non abbiamo ancora un listino italiano, sul sito ufficiale Zapp però si parte da 7.590 euro.