Zagato Hyena, la Lancia Delta HF Integrale in versione coupè: una vera iena

La Lancia Delta Zagato Hyena è una vettura realizzata fra il 1992 e il 1993 in soli 25 esemplari. Derivava dalla Lancia Delta HF Integrale, e nacque su idea di un distributore dei Paesi Bassi, Paul Koot, che propose a Lancia di produrre una coupé su telaio dell'Integrale.

In attesa della nuova Lancia Delta che sarà “Geometrica, muscolosa e quella che tutti sognano”, parole del CEO Lancia Napolitano, andiamo a rispolverare una vettura oggi ricercatissima dagli appassionati di automobili, sia per la firma di Zagato, quanto per la sua esclusività e per il fatto di derivare da una delle sportive più amate di sempre.

Il progetto ebbe inizio nel 1990 e venne scartato da Fiat ma accolto dall'elegante carrozziere milanese Zagato, autore di modelli di auto a dir poco sublimi e rimasti nell'immaginario collettivo.

L'idea di base era quella di utilizzare la meccanica a trazione integrale della Delta ma con un passo accorciato e un peso ridotto, per ottenere prestazioni ancora più importanti di quelle già superlative dell'Integrale.

Vista la reticenza nell'accogliere il progetto di casa Fiat, Zagato dovette acquistare una Delta HF, stravolgendola e ottenendo la concessione di utilizzare il marchio Lancia. Il primo prototipo venne presentato al salone di Bruxelles del 1992 dopo di che ne venne ufficializzata la produzione, inizialmente per 75 modelli che divennero poi 25.

Esternamente la Hyena appariva come un perfetto mix fra le creazioni di Zagato e la Lancia Delta dell'epoca, ma anche con dei riferimenti alle Alfa Romeo, come ad esempio le luci posteriori a forma rettangolare.

L'idea di chiamarla Hyena, con un richiamo ovviamente al famoso felino, lo si deve alla forma della carrozzeria, sportiva e decisamente tagliente. Sotto il cofano si celava un motore da quattro cilindri 1.995 cc Fiat, con turbocompressore Garret T3, intercooler aria/aria e overboost, per una potenza massima superiore di 45 cavalli rispetto alla Delta HF Integrale (totale 250 cavalli). La trazione era ovviamente integrale mentre il cambio era manuale a 5 rapporti.