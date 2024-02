Zagato AGTZ Twin Tail, la bizzarra supercar con il posteriore rimovibile: come funziona

Dopo avervi parlato dei 5 migliori modelli firmati Zagato, la casa ha presentato il suo più recente progetto, una versione customizzata dell'auto sportiva Alpine A110 del gruppo Renault, ispirata a uno dei modelli da corsa spesso dimenticati del marchio degli anni '60.

Limitata a soli 19 esemplari, la AGTZ Twin Tail sfrutterà l'attuale fascino per le supercar con code allungate, aggiungendo contemporaneamente il proprio tocco distintivo ispirato alla storia. Infatti, come suggerisce il nome "Twin Tail" e dalla foto pubblicata, è evidente che la nuova vettura è dotata di una caratteristica doppia coda.

in sostanza, la AGTZ Twin Tail viene fornita con un'appendice in fibra di carbonio rimovibile che i proprietari possono installare per conferire alla vettura una spettacolare silhouette a coda lunga, oppure lasciare comodamente conservata nel garage per agevolare le operazioni di parcheggio.

Il design unico della AGTZ Twin Tail si ispira all'Alpine A110, un'auto da corsa progettata con l'intento di conquistare la prestigiosa 24 Ore di Le Mans. Nonostante non abbia mai raggiunto tale ambizioso traguardo, un esemplare dell'auto (telaio 1731) fu privato della sua parte posteriore in un tentativo di migliorare le prestazioni nelle competizioni di cronoscalata e altre gare, risultando alla fine in un miglioramento delle sue posizioni sul podio.

Quindi, oltre alla sorprendente modifica del posteriore, Zagato ha apportato modifiche anche ad altre parti dell'auto. La griglia e i fari standard dell'Alpine A110 sono stati rivisitati e è stata aggiunta una nuova presa d'aria sui fianchi posteriori. Inoltre, il finestrino laterale presenta ora un bordo inferiore rialzato, simile al design dell'Aston Martin Vanquish Zagato, mentre il tetto è stato ridisegnato per ottenere una forma più slanciata e aerodinamica.

Per quanto riguarda le specifiche prestazionali, Zagato non ha ancora rivelato se il motore da 1,8 litri dell'Alpine A110 subirà modifiche. Tuttavia, il modello standard sviluppa 255 CV, mentre la versione top di gamma A110 R eroga 297 CV. Sebbene le prestazioni siano sicuramente un aspetto importante, il CEO Andrea Zagato sottolinea che, come per gli altri veicoli del marchio, la AGTZ Twin Tail è concepita principalmente come una gran turismo, non come una vettura da corsa, come il suo illustre predecessore.