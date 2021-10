Zack Brown ci svela i segreti e le auto contenute nel McLaren Technology Centre

Il quartier generale di McLaren si trova a Woking e si compone di due edifici principali: il nuovo McLaren Production Center e l’originale McLaren Technology Center, vero e proprio cuore dell’azienda, che all’interno ospita anche una vasta collezione delle vetture McLaren più importanti nella storia del marchio, e Zack Brown ce le illustra.

Il tour all’interno dell’azienda ci viene offerto da Jodie, del canale YouTube Kidd in a Sweet Shop, che ci ha già mostrato alcune auto della collezione privata di Zack Brown, ma ci ha deliziato anche con un’interessante intervista in cui Frank Stephenson ci svela i segreti della Maserati MC12. Questa volta ci porta quindi nel quartier generale della casa di Woking, e a far da cicerone c’è proprio Zack Brown, CEO di McLaren.

Il tour inizia con una 720S GTX, la supercar destinata all’uso esclusivo in pista, seguita dalla monoposto di Formula 1 2021 dotata della livrea speciale utilizzata nel GP di Monaco. Proseguendo ci si imbatte in alcuni modelli caratterizzati dalla classica tinta Papaya Orange, nella fattispecie parliamo del modello per la Can Am e che montava un motore Chevrolet V8, affiancata dalla monoposto che ha corso a Indianapolis nel 1974. Non mancano ovviamente le monoposto da F1 storiche, tra le quali spicca quella guidata da James Hunt.

Una parte del QG è invece dedicata alla McLaren F1, un’auto che molti considerano come una pietra miliare dell’industria automobilistica e che viene mostrata in una versione prototipo denominata XP5 F1, affiancata da una F1 LM e due F1 GTR, una con livrea Gulf e una con sponsorizzata Ueno Clinic, la stessa che vinse la 24h di Le Mans nonché l’auto dal valore più alto di tutta la collezione.

Infine vediamo un excursus su alcune delle monoposto di Formula 1 più recenti, tra le quali figurano le vetture portate in gara da Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Jenson Button e ovviamente Lewis Hamilton. E chissà se queste monoposto sono reali, oppure delle riproduzioni in scala reale, come la McLaren MP4-26 showcar di Lewis Hamilton venduta per 25,000 euro.