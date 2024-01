Yue 01 mini EV, nuova city car elettrica cinese da meno di 8.000 euro

Mentre in occidente, anche in questa fase di transizione green, le grande dimensioni (con SUV, B-SUV e crossover) vanno per la maggiore, dall'altra parte del globo, in Asia, si punta sulla compattezza estrema. Oggi ci spostiamo idealmente in Cina, dove da pochi giorni ha debuttato la Yue 01 mini EV, una nuova citycar a zero emissioni.

Piccola, elettrica, caratterizzata da un'estetica sfiziosa, perlomeno per il mercato cinese. Questa vettura propone una nuova visione di mobilità smart; molto simile a quella della indiana Punch.ev, l'auto elettrica di Tata che costa solo 12.000 euro. Un modello a quattro posti e cinque porte, grande appena 3,75 metri di lunghezza per 1,65 metri di larghezza e 1,55 metri di altezza, con un passo pari a 2,41 metri. Inoltre, il modello in questione, prodotto dalla Electric House (azienda nata dalle ceneri della Xinte Automobile) propone vari allestimenti, caratterizzati da diverse proposte di motorizzazioni e optional, queste dirette soprattutto a una clientela giovane.

In tutto si parla di sei allestimenti diversi, con autonomie che vanno da 251 km a 335 km; stando a quanto rivelato da Car News China, in un prossimo futuro dovrebbe arrivare anche la versione della Yue 01 mini EV da 408 km di autonomia. Tutti gli allestimenti sono dotati di un motore capace di erogare fino a 35 kW e 125 Nm, con appena 100 km/h di velocità massima, mentre sono disponibili due opzioni di pacco batterie al litio: da 24 kWh e 32,56 kWh. I prezzi, invece, partono da una base di 7.615 euro per l'allestimento entry level, e arrivano fino a 10.092 euro per il top di gamma (prezzi rilevati con il cambio attuale).

Per quanto riguarda gli interni, la vettura in questione propone una visione minimalista dell'abitacolo, dove a rubare la scena è certamente il display centrale touch-screen da 15 pollici, la colorazione bi-colore che riprende le tinte della carrozzeria, il volante a due razze che nasconde il piccolo schermo della strumentazione (anch'esso digitale) e il tunnel centrale che comprende il il pomello per il cambio automatico, un pad per la ricarica wireless e due porta bicchieri.

Parlando di rivestimenti, in questo caso occorre fare un distinguo. Infatti, nella versione base i sedili sono in tessuto, mentre nelle altre sono in ecopelle. Infine, nella versione top di gamma sono disponibili altre funzionalità, come il Cruise Control Adattivo e il parcheggio autonomo.