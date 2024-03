Yudo Yuntu, arriva una nuova city car elettrica cinese in Italia: ecco i dettagli

Lanciata nel mercato cinese nel febbraio del 2023, con un prezzo di partenza di 85.800 yuan (circa 10.980 euro al cambio attuale), la Yudo Yuntu, un crossover completamente elettrico, arriverà in Italia. Ecco di che cosa si tratta nel dettaglio.

Il marchio Yudo è di proprietà di Yudo New Energy Automobile, fondata nel 2015 e con sede a Putian, nella provincia del Fujian. Fino all'anno scorso, questo brand offriva un'unica vettura sul mercato, la minicar elettrica Pi 1 Lite ma, con grande sorpresa di tutti, come già detto in apertura, nel febbraio dell'anno scorso fu presentato il secondo modello del marchio.

Il design della Yudo Yuntu segue lo stile tipico del segmento dei crossover, ma l'azienda ha aggiunto dettagli distintivi come passaruota neri, telai dei finestrini neri, mancorrenti sul tetto neri, un grande spoiler sopra il lunotto e cerchi in lega sportivi con il centro in tinta con la carrozzeria. La vettura, a cinque porte e cinque posti, ha dimensioni di 4 metri di lunghezza, 1,7 metri di altezza, con una larghezza di 1,6 metri, e con un passo di 2,48 metri.

Disponibile in cinque diversi colori, ognuno dei quali con nomi poetici e descrizioni poetiche, la Yudo Yunto può essere personalizzata con adesivi tematici da applicare direttamente in fabbrica, reminiscenti degli anni '80 e spesso a tema cartoon. Il sistema di infotainment è un'unità all'avanguardia che presenta un sistema operativo Amber OS alimentato da un processore Octa-Core Qualcomm Snapdragon a 64 bit e un assistente digitale 3D chiamato Mecha Rabbit.

All'interno, la Yuntu offre un'ampia gamma di tecnologie e comfort, inclusi sedili in finta pelle, ricarica wireless, e un quadro strumenti dalle grafiche sportive e colorate. La vettura è equipaggiata con un motore elettrico da 95 CV e 165 Nm di coppia, ed è disponibile in due opzioni di batteria: 32 kWh per un'autonomia di 320 chilometri o 41,7 kWh per un'autonomia di 415 chilometri. Attualmente, il sito web dell'azienda (in lingua italiana) riporta un "coming soon" riguardo allo Yudo Yuntu, il che fa pensare che l'arrivo nel bel paese sia imminente.

Attualmente non sappiamo ancora niente circa prezzi di listino e allestimenti disponibili per il nostro mercato. Una cosa è certa: se davvero Yuyo Yunto dovesse arrivare in Italia, questo costerebbe un po' di più rispetto al mercato cinese per via delle tariffe doganali europee, adesso al 20%, verso tutti i produttori cinesi di auto.

Del resto, è da tempo che l'Unione Europea si sta interrogando su questa invasione di auto cinesi low cost, al punto che è stata avviata un'indagine per verificare che dietro questi prezzi molto bassi non ci sia l'intervento diretto dello stato che punta ad abbassare i prezzi per stracciare la concorrenza europea e imporsi nel nostro mercato.

