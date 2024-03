Dalla Ypsilon alla Fiat 500X, 4 auto italiane che diranno addio: come saranno sostituite?

Sono diversi i modelli di auto Made in Italy che usciranno di produzione a breve, vetture che lasceranno un vuoto importante nelle vendite delle rispettive aziende ma che potrebbero essere comunque sostituite a breve con veicoli completamente nuovi.



Partiamo dall'addio più vicino e forse più doloroso, quello della Lancia Ypsilon 2. Dopo 13 anni uscirà di produzione per lasciare spazio alla nuova Lancia Ypsilon presentata lo scorso 14 febbraio. Si tratta di due vetture completamente differenti, sia nel prezzo, quanto nelle motorizzazioni e nel target. Con la Ypsilon 2024 Stellantis e Lancia puntano al mercato internazionale ma è indubbio che con l'addio del modello attuale verranno a mancare migliaia di vendite a fine anno, precisamente le 44.891 Ypsilon immatricolate l'anno scorso.



Nel 2025, invece, sarà la volta dell'addio della Fiat 500X, altra vettura particolarmente apprezzata dai nostri connazionali. 23.162 sono state le immatricolazioni del 2023, in crescita tra l'altro rispetto al 2022. A gennaio 2024 ne sono state vendute 2.003, 18esima auto più venduta in assoluto, confermando quindi i numeri degli ultimi due anni. Come sarà sostituita da Fiat? L'obiettivo è traslare le vendite della 500X sulla Fiat 600, che fino ad ora è partita un po' in sordina sul mercato. In favore della nuova arrivata il prezzo più economico, 25mila euro circa per l'ibrido contro i 30mila della 500X: vedremo se l'anno prossimo gli italiani si faranno convincere dallo “switch” o se vireranno su altro.



L'anno venturo segnerà anche l'uscita di scena della Jeep Renegade, altra auto particolarmente apprezzata nel BelPaese. Al momento è difficile capire da quale auto verrà rimpiazzata, anche se si parla di un possibile nuovo modello elettrico; in ogni caso sarà dura ripetere i numeri del piccolo fuoristrada prodotto a Melfi. (29.326 immatricolazioni nel 2023).



Chiudiamo con l'ultimo addio, quello della Fiat Tipo, auto tornata sul mercato nel 2015 dopo il grande successo degli anni '80 e '90, in una forma totalmente nuova. Rilanciata nelle versioni berlina, hatchback e touring, nel 2023 è risultata essere la Segmento C più venduta dopo le tedesche e la Ford Focus, con 5.633 immatricolazioni, in calo però rispetto alle 7.373 dell'anno precedente. Anche in questo caso non vi sono al momento piani per sostituirla. A novembre la Fiat Tipo ha abbandonato già il mercato Uk, chiaro indizio di una dismissione definitiva ormai vicina.