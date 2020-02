YouTuber compra un Ford F-350 Limited da 100.000$ e lo distrugge: il video

Forse il mondo non ha bisogno di un altro enorme veicolo diesel cromato a terrorizzare i passanti, ma il proprietario di un canale YouTube ha messo a lavoro il proprio bestione modificato. WhistlinDiesel ha infatti acquistato un Ford F-350 Limited del 2017 con kit di sospensioni idrauliche rialzate, cerchi enormi e interni assolutamente estrosi.

Gli è costato più di 100.000 dollari, e contentissimo si è subito alla guida del gioiello nuovo di zecca attraverso campi ghiacciati, per poi scoprire che alla fine neanche un mezzo simile è indistruttibile. Inizialmente l'F-350 se la cava bene nello scalare alcune colline ghiacciate e pare fare un ottimo lavoro nelle praterie innevate.

I problemi iniziano a sorgere nell'attraversamento di una pozzanghera gelida e fangosa. Il mezzo non riesce in alcun modo a districarsene e alla fine, quando viene tirato fuori dal fosso, il proprietario si è accorto della rottura completa dell'albero di trasmissione. Quindi si è accorto del disastro soltanto dopo aver tirato la corda finché non si è spezzata.

Tralasciando l'albero il Ford si è ritrovato pieno di fango, con gli interni in pelle completamente avvolti dalla poltiglia, e con il paraurti anteriore vistosamente deformato. Come se non bastasse WhistlinDiesel ha provato a sistemare quest'ultimo col retro di un'ascia, ovviamente senza alcuna parvenza di successo.

Stendiamo quindi un velo pietoso e passiamo avanti. Per sdrammatizzare vi rimandiamo al post Reddit di un ingegnere che ha rivelato i segreti della Ford Mustang Mach-E. Questo veicolo può essere importantissimo per la casa americana, che di recente non sembra navigare in ottime acque. In seguito ai recenti risultati finanziari si è anche dimesso il boss del settore auto del brand.