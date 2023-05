Uno youtuber ha usato una Lamborghini Urus per il gender reveal party più caro di sempre

Abbiamo ufficialmente il gender reveal party più costoso di sempre, ed è quello che ha organizzato lo youtuber Ste, fondatore di TEAM E13VEN Property Network, che ha deciso di scoprire il sesso del suo futuro nascituro attraverso una... Lamborghini Urus.

Il SUV di Sant'Agata Bolognese è senza dubbio uno degli Sport utility vehicle di maggior successo nel nostro Paese e viste le grandi vendite, Lamborghini ha in programma anche l'Urus PHEV sul mercato l'anno prossimo.

Fra i molteplici possessori di questa belva della strada, anche l'ex campione del mondo delle MotoGp, Jorge Lorenzo, che di recente ha ritirato una Urus S nera davvero pazzesca. E fra i fortunati automobilisti che ogni giorno possono circolare con la Urus c'è anche il nostro Ste, che ha ben pensato di utilizzare la sua Lambo per uno show in cui rivelare il sesso del suo futuro bimbo.

A settembre scorso ha consegnato la vettura a Yianni Charalambous, titolare di un'azienda specializzata nel car wrapping, che ha appunto potuto scoprire in anticipo se il figlio sarebbe nato femmina o maschio, ed ha colorato di conseguenza il SUV.

Una volta completata l'opera, l'Urus è stata nascosta dentro una scatola nera tenuta assieme da un nastro rosso, dopo di che è stato chiesto di tagliare lo stesso nastro, la scatola si è aperta, ed è emerso l'Urus di colore... azzurro: “It's a boy!”, è un bimbo.

All'interno dell'auto sono state installate anche delle luci di colore blu giusto per rimanere in tema “bimbo”, e subito dopo l'evento Ste ha raccontato: “E' stato spettacolare. Non avevo preferenze, non volevo un bimbo o una bimba, ma quando ho scoperto che fosse un maschietto, qualcosa dentro di me sia venuto è esploso”. La coppia, Ste e Isabella, ha deciso di chiamare il piccolo Cruze.

La Lamborghini Urus costa in Gran Bretagna circa 245 mila euro, e tenendo conto del prezzo del wrapping e dell'evento, il gender reveal party ha superato abbondantemente i 250mila euro di valore.