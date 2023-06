Youtuber si schiantano con la Lamborghini: il dramma vicino Roma costa la vita a un bimbo

È probabile che molti fra voi non abbiano mai sentito parlare di un gruppo di youtuber chiamato TheBorderline e che stiano per conoscerlo nel peggiore dei modi, in seguito a una tragedia costata la vita a un bimbo di 5 anni. Gli youtuber infatti si sono schiantati contro una citycar con una Lamborghini Urus presa a noleggio...

In seguito all'esplosione di YouTube, non sono pochi i canali e gli youtuber che con la piattaforma di Google sono riusciti (e riescono tuttora) a guadagnare un sacco di soldi grazie alle views e alle inserzioni. Per avere sempre più iscritti alcuni canali si sono specializzati nel fare sfide folli e video assurdi, destinati soprattutto a un pubblico giovane che non ha molte pretese. In questa cornice è possibile inserire il canale dei TheBorderline, la cui descrizione recita: "Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi! Tutto quello che facciamo si basa su di voi, più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento :) Ogni singolo euro guadagnato su YouTube verrà speso per portare video ASSURDI e UNICI".

Tralasciando un italiano claudicante in più punti, gli youtuber annunciano un solo grande obiettivo: regalare 1 milione di euro a un iscritto qualunque, sulla falsa riga di ciò che negli Stati Uniti fa lo youtuber MrBeast (chi è lo youtuber che regala milioni di dollari), fonte d'ispirazione per i TheBorderline. Peccato che fra scherzi e video folli sia arrivata anche una tragedia immane: gli youtuber hanno noleggiato un potente Lamborghini Urus di colore blu con il quale hanno scherzato su TikTok prima dell'incidente.

In un video con protagonista la vettura di Sant'Agata Bolognese un membro dei TheBorderline prendeva in giro una Smart, "Costa 300 euro usata al supermercato, la mia costa un miliardo", e lo schianto è arrivato proprio contro una Smart ForFour che procedeva in senso contrario su via di Macchia Saponara, a Casal Palocco, quartiere vicino Roma. Sulla vettura vi erano una mamma di 29 anni con i suoi due bambini, Manuel di 5 anni e Aurora di 3. Proprio Manuel non ce l'ha fatta, è spirato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Grassi pochi minuti dopo l'incidente, mentre la mamma e la piccola Aurora sono al momento in prognosi riservata all'ospedale Sant'Eugenio.

Difficile ricostruire al momento la dinamica, a bordo della Urus vi erano cinque ragazzi a cui sono stati sequestrati gli smartphone. A quanto dicono gli abitanti del quartiere, da due giorni i ragazzi/youtuber si aggiravano per quelle strade con la Lamborghini, il sospetto è che in quel momento stessero girando una nuova folle impresa: 50 ore a bordo della Lamborghini senza mai scendere. Giunto sul posto, disperato, il padre del piccolo Manuel avrebbe anche tentato di aggredire il conducente della Lamborghini, è stato però fermato dalla folla; per il giovane alla guida del SUV sportivo (le indagini devono ancora confermare chi vi fosse con esattezza al volante) si profila un'indagine per omicidio e lesioni stradali. Una famiglia è stata dunque distrutta per agguantare qualche like su YouTube, la redazione di Everyeye si unisce al cordoglio manifestato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla famiglia del piccolo Manuel.