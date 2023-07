Youtuber schiaccia una BMW M5 sotto un carro armato: video fuori di testa

Dopo l'impresa folle dello Youtuber che ha trasformato una Tesla Model S in un Kart da competizione, l'ultima follia dal mondo del web ci propone una BMW M5 appiattita dai cingoli di un carro armato.

Nel video del canale Youtube MasterMilo, inizialmente sembrava che l'auto fosse in buone condizioni e che necessitasse di riparazioni. Tuttavia, successivamente è stato scoperto che la berlina ad alte prestazioni aveva il telaio rotto vicino al motore. Di conseguenza, i responsabili del video hanno deciso di smontare e recuperare praticamente ogni parte possibile dell'auto, incluso il motore stesso, le ruote, i pannelli delle portiere, il quadro strumenti, il display centrale, le luci e altro ancora.

Dopo aver svolto il lavoro, dunque, perché non divertirsi un po'? E perché non farlo in grande? Il gruppo di youtuber ha deciso che ciò che restava del veicolo meritasse i cingoli di un carro armato. Nel video si vede l'auto venir travolta dal mezzo, diventando una lamella piatta e irriconoscibile. Questi tipi di video sono utili anche a capire (si fa per dire) la resistenza dei veicoli sottoposti a sollecitazioni estreme.

La BMW M5 del 2004 (il modello in questione) è stata una pioniera in quanto prima berlina a quattro porte a essere equipaggiata con un motore V10 a benzina. Grazie a questo motore, la vettura era anche la berlina a quattro porte più veloce del suo tempo, raggiungendo una velocità massima di 300 km/h, con un'accelerazione 0/100 km/h possibile in soli 4 secondi. La versione attuale di BMW M5 pare anch'essa confermarsi un vero e proprio bolide.