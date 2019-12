Uno youtuber russo ha gettato la sua Mercedes Classe G da un elicottero

Auto da rottamare? Tanto vale gettarla in mezzo al nulla da un elicottero. O almeno è quello che ha fatto uno youtuber con la sua Mercedes Classe G, un'auto che aveva pagato oltre 200.000€.

Il ragazzo aveva acquistato il veicolo usato, ma le condizioni della mercedes non erano esattamente quelle da lui sperate: troppi guasti, toppe esigenze di manutenzione. Così invece di portarla dallo sfasciacarrozze, o di darla in permuta per un altro mezzo, ha ben pensato di lanciarla da circa 300 metri di altezza.

La Mercedes-Benz in questione è una G63 AMG, lo youtuber, che si chiama Igor Moroz, l'aveva pagata circa 200.000€ nel 2018. Come spiega The Drive — che evidentemente ha una redazione composta da persone più fluenti nella lingua russa di quanto siamo noi— il ragazzo era rimasto particolarmente scontento per l'acquisto, dato che il veicolo continuava a dargli problemi, e ha richiesto numerose riparazioni. L'ultima della lista? Oltre un mese di attesa per riavere la Classe G. Insomma, quanto è troppo è troppo.

Il lancio è stato effettuato a Karelia, una località desolata dopo il confine con la Finlandia. Se vi interessa passare direttamente al momento del lancio e conseguente schianto, potete andare direttamente al minuto 5 del video. Inutile dire che perfino la Classe G dopo una caduta del genere finisce per assumere le sembianze di una sottiletta.