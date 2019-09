Youtuber ritrova 10 auto e 2 moto in fondo al mare alle Florida Keys

Appena ieri 18 settembre vi abbiamo mostrato le immagini di una Chevrolet Corvette degli anni '80 riportata alla luce dopo esser stata per lungo tempo sul fondale di un fiume. Oggi vi mostriamo qualcosa di simile, con due sub che hanno scoperto 12 veicoli vicino un famoso ponte alle Florida Keys.

La scoperta è stata fatta dallo youtuber DallyMD che, insieme a un amico, ha provato a immergersi nei dintorni di un ponte solitamente molto frequentato. DallyMD pensava di trovare soprattutto telefoni cellulari, GoPro, occhiali e altri oggetti, invece ha rinvenuto 10 auto, 2 moto e una barca.

Se la Corvette vista ieri è stata ripescata ancora con la sua vernice originale di colore giallo, non è andata allo stesso modo a queste 10 vetture sommerse dall'acqua salata. Il mare ha corroso il metallo e le condizioni di auto e moto risultano alquanto "disperate", inoltre le alghe verdi hanno ricoperto qualsiasi cosa, rendendo difficile non solo il recupero, anche la stessa individuazione dei veicoli. Anche volendo tirarli fuori, sarebbero solo materiale per lo sfasciacarrozze.

Ma cosa ci fanno tutte queste vetture in fondo al mare? Si pensa a mezzi serviti per attività illegali e poi abbandonati, bisogna dire in ogni caso che non abbiamo davvero alcun rispetto per la natura, gettiamo in laghi, mari e fiumi davvero qualsiasi cosa...