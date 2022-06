Youtuber rischia di morire su Tesla Model S Plaid: addio freni a 273 km/h

Senza alcun dubbio la Tesla Model S Plaid è una delle automobili di serie più veloci al mondo. Non fra le elettriche ma in assoluto. Certo in passato è stata molto criticata per via dei suoi freni, Tesla infatti ha lanciato i freni carboceramici opzionali, uno youtuber ha in ogni caso rischiato la sua vita a 273 km/h.

Cheyenne Lord è l'uomo che gestisce il canale YouTube Chillin with Chet, pieno di contenuti automotive di ogni tipo. Nel recente passato abbiamo visto una Model S Plaid accuratamente modificata per essere immersa in acqua, negli ultimi video invece il buon Chet ha mostrato agli utenti l'installazione dei freni Unplugged Performance su tutte e quattro le ruote, un salto di qualità che avrebbe dovuto garantire una migliore frenata sulla velocissima elettrica americana.

Il lavoro è venuto su sicuramente bene, lo youtuber ha però dimenticato un elemento essenziale: il liquido dei freni. Il liquido classico della Tesla Model S Plaid è il DOT 3, lo stesso lasciato a bordo da Chet, che invece avrebbe dovuto fare un upgrade. Questo dettaglio ha portato all'ebollizione del liquido dei freni durante un uso intensivo in pista e dunque all'impossibilità di fermare l'auto lanciata a 273 km/h. La vettura si è schiantata contro le barriere, per fortuna frenando in maniera naturale dal rilascio dell'acceleratore al momento dell'impatto e solo grazie a questo lo youtuber si è salvato.

Chet, che se l'è dunque cavata, spiegherà cos'è successo al liquido dei freni in un prossimo video, nel frattempo ha lanciato non poche frecciatine a Tesla, che sottolinea più volte sul suo manuale di non guidare la berlina elettrica in pista, nonostante abbia una modalità di guida chiamata Track Mode. Secondo Chet è necessario un richiamo ufficiale per sostituire i freni, non adatti alla potenza dell'auto, e soprattutto il liquido dei freni DOT 3, di qualità troppo bassa rispetto alle necessità della Plaid.