Youtuber restaura sidecar IMZ-Ural: il risultato finale è fantastico, che gioiello!

Dopo avere visto una tanto strana quanto fantastica Honda Double 750 Salt Flat Racer con due motori CB750, soprannominata “Anticristo” dal suo proprietario e non solo, torniamo nel mondo delle due ruote per assistere alla rinascita di una favolosa sidecar russa IMZ-Ural.

È solamente grazie agli youtuber russi di Rescue Story che possiamo assistere al restauro di un Ural abbandonato in un vecchio edificio nel mezzo del nulla. Il video inizia proprio con il suo ritrovo in condizioni affatto ottimali: tra polvere, foglie, e ruggine si capisce che è chiaramente stata abbandonata da tempo dal proprietario. Per questa ragione, senza pensarci due volte ha deciso di portarla a casa e dare inizio a un’avventura incredibile.

Per ben 40 minuti sarà possibile quindi assistervi in ogni singolo passaggio, in quello che per gli amanti delle moto d’epoca sicuramente sarà un video ASMR ben accetto. Dopo la dovuta preparazione, accompagnati da una romantica e vintage luce ambrata del sole hanno compiuto l’impossibile smontando e rimontando la Ural in quasi ogni sua parte, aggiustando il motore, installando nuove guarnizioni, gomme, candele e riportando in salute questo pezzo storico, compresa la sidecar. Per segnare la nuova vita, hanno anche deciso di cambiare il verde con una tonalità rame-oro eccezionale.

Il risultato finale è incredibile, sia nel suono che nell’aspetto definitivo. Insomma, che altro aggiungere: godetevi questo video!

