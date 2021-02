Youtuber realizzano il circuito per Hot Wheels dei sogni: il video in POV

Quanti fra voi sono cresciuti con le Hot Wheels? Negli anni ‘90 era normale possedere ceste piene di queste favolose macchinine in miniatura (di recente anche il Cybertruck è diventato una Hot Wheels), con i salotti trasformati in circuiti da competizione. Certo nulla a che vedere con ciò che un gruppo di youtuber ha da poco costruito...

I ragazzi di Dude Perfect, ovvero Garrett Hilbert e soci, hanno costruito il tracciato da Hot Wheels che da piccoli abbiamo sognato mille e più volte, senza ovviamente avere lo spazio adatto e soprattutto i materiali... Per realizzare un circuito simile infatti ci sono voluti parecchi dollari, ai “perfect five” però saranno sembrate briciole, visto che il loro canale su YouTube ha più di 55 milioni di iscritti (e sì, avete letto bene, più di 55 milioni).

Pubblicato meno di una settimana fa, il video delle Hot Wheels va già per le 10 milioni di views - e bisogna riconoscere che sono tutte meritate. Inoltre i ragazzi di Dude Perfect non si sono limitati a costruire il tracciato e a metterlo in funzione, hanno anche dotato le macchinine di micro camere, così che la corsa venisse registrata in POV.

Certo secondo il Guinness Book of World Records non si tratta del circuito da Hot Wheels più lungo del mondo, questo è un record che appartiene ancora al Fitzy & Wippa Show australiano, che ne ha realizzato uno da ben 850 metri. Joey Logano invece ha superato di poco i 500 metri.