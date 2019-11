Il primo youtuber a provare la Mercedes VISION EQS: "L'auto elettrica dei sogni"

Ricordate la Mercedes-Benz VISION EQS? La berlina elettrica futuristica presentata poche settimane fa, sotto forma di prototipo certo, in grado di percorrere 700 km con una sola carica? Beh un famoso youtuber l’ha provata e l’ha definita “l’auto elettrica dei suoi sogni”.

Parliamo di Dan del canale YouTube What’s Inside? Family, del quale abbiamo parlato già diverse volte su queste pagine grazie alle sue i prese. È l’uomo che havinto diverse Tesla grazie al programma referral di Elon Musk, non a caso sta costruendo un garage apposito per ospitare la nuova Roadster di prossima uscita.



Parliamo dunque di un fan Tesla fino al midollo, uno dei primi acquirenti della Roadster originale, che oggi ha però trovato l’elettrica dei suoi sogni in un modello rivale - anche se non ancora in commercio.



Dan ha detto sulla EQS: “Sono il primo youtuber a guidarla, sono volato fino in Giappone dagli USA per toccarla con mano. Che auto meravigliosa, Mercedes mi ha pagato il volo fino a qui ma non ha comprato neanche una parola di ciò che dico nel video, è tutta farina del mio sacco.” La VISION EQS purtroppo non vedrà mai la luce seriale in questa forma, è però certo che Mercedes porterà sul mercato una più “semplice” berlina EQS, Elon Musk deve iniziare a preoccuparsi per la sua Model 3?