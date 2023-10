Lo youtuber Omi In A Hellcat condannato per frode: le sue 32 supercar vanno all'asta

Un ex Youtuber e influencer noto come Omi in un Hellcat ha messo in vendita tutte e 32 delle sue auto, incluso un'eccezionale Lamborghini Aventador con aerografia dei Power Rangers. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Bill Omar Carrasquillo, il nome reale dello youtuber, è stato condannato a cinque anni e mezzo di prigione per una serie di reati.

Tra questi vi sono: pirateria della TV via cavo, frode sui dispositivi di accesso, frode telematica, riciclaggio di denaro e violazioni di copyright riconducibili al periodo di attività tra il 2016 e il 2019. Durante questo periodo, Carrasquillo e i suoi complici avrebbero accumulato oltre 30 milioni di dollari grazie agli introiti derivati da queste frodi, gran parte dei quali è stata spesa per l'acquisto di 32 automobili e diverse proprietà (potete dare un'occhiata anche a questa collezione, forse è una delle più belle di sempre).

L'asta è aperta dal 29 settembre e presenta una vasta gamma di auto, tra cui la famosa Aventador, due Lamborghini Huracán, un'Audi R8 V10 del 2020, una Bentley Continental GT V8 del 2020, due Challenger Hellcat, una Dodge Charger Hellcat del 2016 e una Jeep Grand Cherokee Trackhawk del 2018. La maggior parte di queste auto è di colore bianco o grigio.

In aggiunta alle menzionate auto di lusso, ci sono altre interessanti aggiunte nella collezione, tra cui una Honda Civic Type R del 2019, una replica della Backdraft Roadster Cobra e un'Acura NSX del 2019. La collezione include anche una varietà di veicoli sportivi a motore, come motociclette, ATV e side-by-side.

Il noto youtuber WhistlinDiesel è altrettanto famoso per le sue challenge estreme con veicoli di lusso. In una delle sue bravate volte a testare la durabilità di veicoli sportivi lo youtuber ha dato fuoco alla sua Ferrari F8 tributo da 400.000 euro riducendola a un cumulo di cenere.