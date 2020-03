Youtuber lancia un'auto su un trampolino elastico da 45 metri di altezza

Negli ultimi anni YouTube, o meglio i suoi creator, ci ha mostrato della roba davvero fuori di testa, pensiamo a chi ha sparato contro una Model 3 oppure a chi ha lanciato una Classe G da un elicottero. Oggi è arrivato il momento di vedere un'auto gettata su un grande trampolino elastico...

L'idea è venuta allo youtuber Mark Rober, che ha raccolto il guanto di sfida di altri illustri "colleghi" - che nei mesi scorsi hanno lanciato sui trampolini elastici di tutto, "in nome della scienza" e ovviamente dello spettacolo, perché tutto è sempre fatto anche per far schizzare in alto le visualizzazioni. Giocare con la gravità è effettivamente divertente, Rober però ha veramente dedicato anima e corpo a questa storia (raccogliendo fino ad ora oltre 7 milioni di views, non fatichiamo dunque a capire perché), progettando un trampolino elastico appositamente per sopportare l'arrivo dal cielo di una barca o di un'auto per l'appunto.



Il suo canale da oltre 10 milioni di iscritti del resto gli permette di fare qualsiasi cosa, motivo per cui oggi siamo in grado di vedere una vecchia auto lanciata da 45 metri di altezza su un trampolino elastico... ovviamente prima della vettura sul tappetino è stato lanciato di tutto, potete ammirare le imprese di Rober mettendo in play il video in pagina, per conoscere invece il destino della vettura lanciata da 45 metri, beh andate direttamente al minuto 11:30.