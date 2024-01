Lo youtuber Jake Paul acquista una seconda Ferrari nel giro di pochi mesi: ecco l'SF90

Non se la passa di certo male Jake Paul, youtuber e lottatore con un seguito enorme di follower sui social, a cominciare da Instagram, dove vanta ben 25,7 milioni di follower. Di recente ha aggiunto una seconda Ferrari alla sua collezione, una splendida SF90 Spider.

Dopo essere entrato in possesso di una 296 GTB, Ferrari che ha spaccato il Nurburgring, la star del web ha appunto acquistato una SF90, rigorosamente in giallo come la precedente.

Una vettura che oltre oceano costa più di mezzo milione di dollari, che unita alla 296 GTB forma una coppia da mille e una notte. Come facilmente prevedibile Jake Paul ha voluto immortalare il momento dell'arrivo del suo nuovo bolide con un video, e nello stesso (che trovate qui sotto), si vede un carro attrezzi che trasporta appunto la Rossa, poi parcheggiata nel vialetto di casa dello youtuber.

Subito dopo la star è salita sulla Ferrari, togliendo la plastica protettiva degli schermi di bordo, per poi parcheggiare accanto alla sua precedente Rossa. La SF90 Spider monta un motore V8 Biturbo, prima cabriolet ibrida plug-in realizzata da Maranello, nonché la decappottabile più potente al mondo.

Del resto sotto il cofano troviamo 1000 cavalli (di cui 780 dal motore termico e i restanti 220 da tre motori elettrici) con una coppia di 800 Newton metri, numeri a dir poco impressionanti. Grazie a tale meccanica la Rossa può raggiungere i 100 chilometri all'ora in soli 2,4 secondi, per una velocità massima di ben 340 km/h.

Un arrivo in casa Jake Paul che giunge a soli sei mesi dal precedente sbarco, quello della Ferrari 296 GTB che lo youtuber aveva atteso per ben un anno e mezzo. Del resto i tempi di consegna sono noti in quel di Maranello, e basti pensare che la Ferrari Purosangue è tornata ordinabile ma arriverà solo nel 2026.

Ma attenzione, Jake Paul non possiede solo auto con il Cavallino Rampante, visto che nel suo garage troviamo anche una Rolls-Royce Cullinan, una Mercedes-Maybach Classe S, un Ram 1500 TRX acquistato l'anno scorso per il suo 26esimo compleanno, una Chevrolet Corvette, quindi una Lamborghini Huracan Performante. Si ritiene che Jake Paul abbia guadagnato 80 milioni di dollari dalla boxe.