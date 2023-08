Youtuber incendia la sua Ferrari F8 Tributo da 400.000 dollari

Il noto YouTuber WhistlinDiesel è diventato famoso per le sue audaci acrobazie e personalizzazioni estreme dei veicoli. Tuttavia, è anche noto per la sua tendenza a distruggere auto, e questa volta ha coinvolto un'altra Ferrari F8 Tributo (si, un'altra ne aveva già sfasciata una in precedenza) e una Chrysler Pacifica a noleggio, sebbene gli incidenti questa volta siano avvenuti inavvertitamente.

In un format in cui mette alla prova la resistenza della Ferrari F8, lo YouTuber si è recato a Waco, in Texas, guidando attraverso un campo di grano. Nonostante sembrasse un divertimento piuttosto insolito e non pianificato per una Ferrari di tale calibro, sembrava che la vettura stesse affrontando bene questa insolita sfida. Tuttavia, la situazione ha preso una svolta inaspettata.



Mentre il noto YouTuber era alla guida della Ferrari, il suo team di ripresa a bordo della Chrysler Pacifica ha notato improvvisamente delle fiamme che fuoriuscivano dalla parte posteriore della vettura. Il guidatore ha prontamente fermato la Ferrari e tutti i presenti nella Pacifica sono usciti di corsa insieme a lui e al suo passeggero. Le fiamme sembravano originare dal sistema di scarico e si sono propagate avvolgendo la ruota posteriore lato passeggero. Sfortunatamente, al momento dell'incidente, nessuno aveva con sé dell'acqua e, nonostante abbiano cercato di spegnere il fuoco con Gatorade e Red Bull, le fiamme hanno continuato a diffondersi.

Nel giro di pochi istanti, anche la Chrysler Pacifica è stata avvolta dalle fiamme. Non sembra che l'incendio della Ferrari avesse raggiunto la Pacifica, ma è probabile che il fuoco abbia avuto inizio a causa del calore del motore e dello scarico che erano stati lasciati a contatto con le piante secche del campo circostante. Le persone sul posto hanno subito compreso che non vi era alcun modo di estinguere le fiamme che stavano rapidamente avvolgendo entrambe le auto.

Pochi minuti dopo, i vigili del fuoco sono intervenuti e sono riusciti a spegnere il fuoco che stava iniziando a propagarsi nel campo di grano circostante. Tuttavia, non sono riusciti a salvare né la Ferrari né la Chrysler Pacifica, che sono state entrambe completamente distrutte dalle fiamme. Un altro caso di Ferrari distrutta da uno youtber riguarda il canale appartenente a Jake Paul, che con assoluta disinvoltura ha sfasciato la sua supercar dopo una serie di donuts.