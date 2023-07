Youtuber distrugge una Ferrari dopo una serie di donuts: "Ho rotto la macchina!"

Torniamo a parlare di Ferrari maltrattate da youtuber, un'accoppiata che sembra andare per la maggiore sul “tubo”. Dopo WhistlinDiesel e il suo famoso: “Compro una Ferrari F8 per distruggerla”, oggi tocca a Jake Paul regalare lampi di genio.

Descrivere Jake Paul come un content creator è riduttivo tenendo conto che si tratta di uno degli atleti di arti marziali miste più famosi al mondo, 46esimo più pagato a livello sportivo secondo Forbes, al punto da portarsi a casa nell'ultimo anno 35 milioni di euro.

Parte di questa immensa cifra è stata investita in una Ferrari 296 GTB, l'auto del cavallino più veloce di sempre. Peccato però che il bolide di Maranello, acquistato da Jake Paul in una splendida tonalità gialla, sia durato davvero poco: con il piede troppo pesante e dopo una serie continua di donuts, alla fine la Rossa è andata in crash. "Ho rotto la macchina, ragazzi", ha spiegato il 26enne youtuber, che ricorda molto quel "Ho preso il muro fratellì" di qualche anno fa di Algero Corretini, in arte 1727 Wrldstar.

Dopo un anno e mezzo di attesa, (questi i tempi di consegna di Ferrari che ha già ordini per i prossimi anni), Jake Paul non vedeva l'ora di sedersi al volante della supercar del Cavallino Rampante ed evidentemente deve aver esagerato.

"Sono un po' nervoso all'idea di guidare questa cosa", ha detto durante un video pubblicato in diretta sui propri canali per celebrare appunto l'arrivo della sua supercar italiana. Ha quindi iniziato ad accelerare e sgommare ma ad un certo punto gli si è accesa una spia sul cruscotto, segnalando un guasto.

"Non so se avrei dovuto guidarla così forte il primo giorno. Dice letteralmente: Vai al concessionario", non un buon messaggio quello apparso, in ogni caso nessuno si è fatto male, e questo è già un traguardo.

Poco male comunque per Jake Paul che avrà i soldi per rimettere a nuovo la sua 296 e nel contempo ha annunciato di aver acquistato anche una SF90 Spider e una Ford Fairlane del 1958, giusto per non farsi mancare nulla.