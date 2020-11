Youtuber diciassettenne distrugge la Pagani Huayra da 2,9 milioni di euro del padre

Quando un'hypercar viene distrutta si scatenano in noi sentimenti viscerali: preoccupazione per il guidatore (se sta bene e l'incidente è colpa sua è però riconosciuto universalmente come "pirla") e una sensazione di malessere nel vedere un capolavoro automobilistico a pezzi.

Questa volta il prodotto viene da San Cesario sul Panaro e usare il termine "capolavoro" è quasi riduttivo. Siamo a Dallas, in Texas, a lato della carreggiata si scorge una vettura sportiva altamente danneggiata, la portiera del conducente è staccata, ruote e sospensioni anteriori sono un cumulo di metallo e fibra di carbonio: è una Pagani Huayra Roadster. Dopo alcune ricerche si è venuti a conoscenza dell'esemplare protagonista dell'incidente avvenuto martedì sera: è il telaio 76029. I social si sono quindi mossi e hanno identificato anche il proprietario, si tratta di Gage Gillean, youtuber diciassettenne, l'auto è di proprietà del padre Tim Gillean, miliardario collezionista di auto.

Questa Pagani Huayra è stata pagata circa 2.900.000 euro e, ovviamente, è stata personalizzata su misura dall'atelier Pagani. Tim deve avere gusto, la sua Huayra Roadster rifinita in fibra di carbonio viola, con interni chiari e dettagli oro non passava inosservata. L'auto è stata acquistata recentemente: a metà giugno è stata presentata nei profili social dei Gillean come "nuova arrivata". È durata quindi 5 mesi, a fronte di un periodo di 10 mesi necessario per la costruzione.

Attualmente non sappiamo se l'incidente ha coinvolto un'altra vettura o se è dovuto soltanto ad una sbandata ad alte velocità. Zackxak, amico di Gage Gillean, ha confermato tramite una storia Instagram che sia lui (pare sia stato coinvolto nell'incidente) che Gillean stanno bene e non hanno riportato lesioni gravi.

Recentemente Pagani ha svelato la Huayra Roadster numero 100 di 100, è quindi l'ultima prodotta prima di passare completamente ad altri modelli, come ad esempio la Huayra R da oltre 900 CV.