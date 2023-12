Uno youtuber ha costruito una piccolissima auto telecomandata su base Nissan Micra

Gli appassionati delle auto radiocomandate apprezzeranno la creazione di diorama111, uno youTuber specializzato nella costruzione di riproduzioni telecomando alla mano. La sua ultima realizzazione è una Nissan Micra in scala 1:150, accompagnata da un dettagliato paesaggio stradale in miniatura.

La costruzione di queste micro auto richiede abilità e precisione straordinarie: dalla lavorazione delle minuscole ruote ai collegamenti dello sterzo e alla trasmissione, ogni dettaglio richiede una cura artigianale simile a quella di un orologiaio (ecco il concept di Nissan Micra 2024).

Le ruote, ad esempio, sono state tagliate dagli assi in plastica, tornite su un micro-tornio e dotate di O-ring in gomma. Il telaio, in lamiera di alluminio, ospita le ruote anteriori con un intricato meccanismo di sterzo, mentre le ruote posteriori sono montate su un asse motore con trasmissione a ingranaggi. Nonostante la scala ridotta, questo lavoro estremamente dettagliato è completamente manuale, e senza l'ausilio di tagli laser o stampanti 3D.

Le connessioni elettroniche, le luci e i motori sono collegati tramite fili sottili, richiedendo saldature particolarmente precise. Per quanto riguarda l'illuminazione dell'auto, ad esempio, le classiche luci sono state sostituite con LED e tubi luminosi in fibra ottica. La costruzione è così accurata che le luci appaiono straordinariamente realistiche nonostante le dimensioni ridotte.

Per quanto riguarda il controllo, uno sterzo magnetico segue un filo metallico posizionato sotto la superficie, guidando l'auto lungo un percorso tracciato. Anche se a prima vista sembra un qualcosa di ingegnoso, non è niente in confronto al piccolo motore a idrogeno di Toyota installato in un'auto radiocomandata. Il telecomando della Micro Micra gestisce avvio, arresto, fari, indicatori di direzione e luci dei freni quando l'auto si ferma. Oltre alla Micra, diorama ha incluso un dettagliato paesaggio stradale con semafori funzionanti, strisce pedonali e segnaletica stradale.