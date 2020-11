Youtuber costruisce un go kart elettrico con pezzi LEGO Technic giganti

Il mondo dei LEGO e quello dell’automotive, sia a quattro che a due ruote, vanno spesso a braccetto, offrendo agli appassionati set irrinunciabili, da collezione. Anche gli appassionati però sono capaci di opere straordinarie, uno youtuber ad esempio ha costruito un kart a grandezza naturale con pezzi LEGO Technic giganti.

L’autore di questa ingegnosa meraviglia è Matt Denton, grande appassionato del mondo LEGO e delle creazioni Technic, anche se questa volta ha deciso di fare le cose davvero in grande - letteralmente. Ha infatti preso un progetto LEGO Technic in scala e ha adattato tutto per costruire un kart a grandezza naturale, stampando i pezzi necessari in 3D.

Sviluppato in CAD, il piccolo ma ingegnoso kart integra un sedile basculante e un motore elettrico da 3,5 kW, grazie al quale è possibile raggiungere una velocità di circa 50 km/h. Certo non parliamo di una creazione realizzata solo ed esclusivamente con “mattoncini”, ci sono anche degli elementi di metallo e alluminio utili a sopportare il peso di un adulto.

Il risultato è in ogni caso sorprendente, un modello davvero accattivante che potrebbe competere con il più blasonato Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition. Sarebbe anche bello vedere una gara con il Kinetik eGo Kart, anche se questo modello raggiunge i 96 km/h...